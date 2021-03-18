不是住北角，也可去北角吃好西的，放心。今次想介紹開業超過8年的意菜小館，街坊格局，但味道卻有驚喜。主打意大利家常菜，款式不花巧，都是常見的意粉、意大利飯、春雞、羊架和薄餅。價錢吸引，三道菜晚餐才不過三百元。除了散叫和套餐，預訂還有供應廚師發辦，每位五百元起，兩位起。

我們預訂了廚師發辦，餐前小食頗特別，豬腩肉先用滷水煮，然後切碎來伴麵包，味道香濃惹味。廚師發辦以海鮮為主打，生蠔有兩款，賣相肥美，南非生蠔較濃滑，法國生蠔重海水味，吃得出味道新鮮。冷盤有四款不同做法的慢煮菜式，分別有凍鮑魚、龍蝦三文魚醬、口水汁象拔蚌仔和慢煮番茄。最喜歡凍鮑魚，以滷水低溫浸，火候剛好，入口像溏心，蘸些少芥未醬汁吃，非常開胃。龍蝦三文魚醬，用檸檬蛋黃醬伴龍蝦和三文魚，味道鮮美，滑不留口。

熱盤同樣有四款菜式，賣相一般，但配搭有新鮮感。煎墨魚蝦餅爽口彈牙，伴芒果沙沙吃，味道芳香，特別鮮味。還有煎北海道刺身帶子配柚子醋汁、煎法國墨魚扒和脆炸天婦羅白鱔卷。鱔肉彈牙，最棒是去了骨，香而不膩。新鮮花蟹拆肉，啖啖蟹肉，味道鮮甜，跟溫泉蛋拌勻來吃，有蛋香又有酒香。

主菜之一是慢煮乳鴿，將冰鮮鴿用滷水先浸後炸，入口皮脆肉嫩，難得還吃到鴿味。另一個主菜是鹽焗馬友魚，看樣子都知新鮮。做法考究，先用海鹽醃味，再在魚身內釀香草，然後包住來焗。魚肉滑溜，啖啖都是油香。

整體上，這店用料新鮮，火候恰當，水準拍得上坊間不少高級餐廳。老闆兼大廚陸家恩入行三十年，在五星級酒店出身，師承名廚Ricky，廚藝紮實，尤其擅長慢煮菜式。廚師發辦值得一試，人均消費六七百元，以質素來說，性價比高，難怪吸引這麼多區外客人來捧場。

採訪、攝影：《飲食男女》

Café Italiano

地址：北角七姊妹道25號E地下

電話：2555 0977

營業時間：11:30am-2:30pm，5:30pm-10pm

註：廚師發辦須兩日前預訂

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