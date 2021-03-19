芋圓在IG網店人氣一時無兩，最近的人氣芋圓網店，非196芋圓專門店莫屬，創下每個月賣出1,600盒，一共30萬克的佳績。

九十後Andy便是196芋圓專門店店主，數年前到台灣讀書，與芋圓結下不解之緣：「我記得在台灣讀大一的時候，我在高雄讀書，當時去了台南遊玩，有一間舊式糖水店，我進去吃完覺得很不錯。」因為去的次數多，跟老闆開始熟稔，然後慢慢從中學藝，去年九月開始自製發售。

芋圓網店眾多，但196仍然成績驚人，當然有過人之處，首先是食材講究：「原材料一定要新鮮，每天到批發市場去選芋頭。」木薯粉亦用指定台灣牌子，入口才夠彈性，還教路煮法也得講究：「要保留食材原汁原味，蒸的過程不要洩漏太多氣。」另外他堅持要用手搓，因為要憑雙手去感受質感。

目前有幾個份量可供選擇，包括200g($39)和400g($69)，芋圓比香港主流的指頭大小更大，大概有半截拇指般大。倒在沸水中煮三分鐘，待芋圓浮上面後即可。喜歡吃熱的把芋圓撈出後，撒一點他們炒的花生碎便可。有點像糖不甩，但卻不像湯圓般膩。喜歡煙韌口感的，便需過一下冷水，然後加到想要的配料上即可。芋圓口感煙韌，吃的時候沒有顆粒感。也不像一般超市買到般，非常重泥膠感，也可以嘗試配牛奶吃，芋圓的甜度適中，而且因為本身食材味道明顯，所以配簡單的配料吃，已經很滋味。

相比超市所賣的，有這個質素以及份量，價錢一點也不貴。Andy對於成為人氣網店感到受寵若驚：「其實我覺得很意外，當初開始做，純粹想保留手藝，怎料大家一傳十、十傳百，便讓我現在爆單。」

採訪、攝影：《飲食男女》

196芋圓專門店

網址： https://bit.ly/2OKpepx

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