鴨血 向來都是不少人喜愛的火鍋配料， 譚仔三哥 最近都跟上潮流，推出一碗水煮湯鴨血米線（ $39），推出兩三天已經在網上爆紅，大多數反應都頗為正面，只是嫌鴨血份量略少。但有眼利的網民，就發覺米線內的鴨血，疑似用上一個超級市場有售的原味鴨血。

為了求證，記者先去門市買了三碗米線，再去超級市場買網民所指新西蘭出產的Riverside Farm嫩鴨血 （$28/300毫升），看看味道有沒有分別。買了三碗米線，總共十五塊鴨血，逐碗打開檢查，去到第三碗就發現一塊鴨血確實寫上英文字「Riverside」的下半部，跟超市有售的鴨血字體一樣，表面證據脗合。記者曾向譚仔三哥公關查詢，不過截稿時仍未有回覆。

說回三哥疑似採用的鴨血，是新西蘭品牌，專做即食油封鴨腿、去骨鴨肉、鴨油、鴨胸等產品，2017年初品牌引進香港，主打鴨血，當時由肥媽作代言人，標榜每盒鴨血要用三隻鴨才能製作，知名度頗高，有傳香港海底撈火鍋就是用該品牌。記者用譚仔三哥推出的麻辣湯煮熟鴨血，再找來兩位同事試味，看看評語如何。「賣相真的一模一樣，質感亦一樣，但是味道不同。」編輯俊表示，可能因為兩者的烹調時間不同，故此味道有出入，不過口感很相近。記者Ming則指：「鴨血應該都很相近，所以有機會是同一個品牌，口感也很類似。」

每碗譚仔三哥的鴨血米線有五塊鴨血，每片大約只有手提電話厚薄，鴨血迷未必滿足。至於在超市有售的Riverside鴨血，每盒約可切成15-20塊，抵食多了。建議鴨血迷可以外賣回家，把鴨血加進麻辣湯中，放肆地來個鴨血大餐。

採訪、攝影：《飲食男女》

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