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蘋果資訊錦囊｜編輯每周食買玩推介 虛銀livi bank送8%現金回贈 顧問送女兒英國升學分享選校心得

1小時前

近期虛擬銀行成行成市，哪間值得信賴優惠最多？livi bank推出客戶網上消費有8%現金回贈，有興趣可以留意。移民顧問送9歲女兒赴英升學，分享囡囡在寄宿學校生活情況；《哥斯拉大戰金剛》3月24日上畫、周末親親大自然綠色活動、怎樣煮鬼爪螺最原汁原味？......不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合九大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

#1 虛銀livi bank搶客 網上消費8%現金回贈｜investMAN推介

疫情改變大眾消費習慣，虛擬銀行紛瞄準此批消費者。livi最新公佈，由3月1日起至5月底，livi客戶使用livi Debit Mastercard在網上消費，即可獲8%現金回贈。另外，在此期間使用該卡進行網上交易，並錄得最高累計交易金額的首1,000名livi客戶，將獲得額外現金回贈獎賞，金額由80元至8000元不等，詳情可參閱 livi網頁

#2 移民顧問提早送9歲女兒赴英升學 專家分享英國選校前準備｜一家人推介

英國BNO「5+1」簽證申請經已展開，很多港人對移英升學蠢蠢欲動。究竟升學前有何要注意？英國移民顧問兼「Goodbye HK Hello Billy」專頁作者Billy Wong 為免女兒（小列女）面對小學呈分試的壓力，加上政治環境急速改變，決定提早讓她離港入讀英國的寄宿學校。Billy會分享已寄宿英國的女兒入讀寄宿學校生活情況，而曾為小列女擔任英國升學顧問的Samuel Chan 亦會提醒大家移英選校的策略。

海外升學｜考試壓力政治不穩 移民顧問提早送9歲女兒赴英升學 零功課考試易適應

#3 巨獸維港決鬥 3月24日《哥斯拉大戰金剛》｜蘋果娛樂推介

戲迷期待以久、在香港取景拍攝的《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）將於本月24日上映，劇情以2019年《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）的故事5年後作背景，兩隻巨獸分別會在維港及中環大戰，香港人則被逼在戰區爭相走避。

#4 精選四大綠色活動 親手製作空氣盆景讓你親親大自然｜籽想旅行推介

都市人經常要面對不同工作壓力，急促的生活節奏讓人喘不過氣。今個周末一於轉換氣氛，逛逛不同的綠色市集，讓自己好好放鬆一下。除了可以購買各式各樣的手作器具外，更可以親自製作精巧有趣的小盆景，不論公司或家中的空間有多擠逼，也可以放下一個個小盆景。重要的是這些植物極易打理，即使不擅長種植的人也能輕鬆照顧的他們。既然如此，大家快點行動好好減壓，再繼續努力﹗

周末好去處｜春分時節四大好去處 綠色市集買有機產品 學造療癒植物盆景

#5 「來自地獄的海鮮」鬼爪螺 白烚10分鐘最原汁原味｜三餸一湯推介

鬼爪螺有「來自地獄的海鮮」稱號，外形似狗爪，故又名狗爪螺，由於捕捉困難，因此市面較少魚檔賣鬼爪螺，最近黃大仙大成街街市一間魚檔尋得其蹤影，立刻吸引街坊選購。在紅磡街市專營特色海鮮的銓鮮老闆廖承之，則教大家揀選心得：「新鮮與否，要看蛇皮部份，不新鮮的話，蛇皮會收縮到塌陷，那就代表曾雪藏及已死了。」他教路煮之前先用少許鹽稍醃一會，「其實新鮮的鬼爪螺是沒有潺、很乾淨，醃十多分鐘已足夠，之後放入滾水淥10分鐘即可食用。」白烚鬼爪螺，原汁原味。銓鮮/九龍紅磡馬頭圍道11號紅磡街市地下F19/ 6012 2628/星期一至日10am-6pm

飲食教室｜本地鬼爪螺冒起 「來自地獄的海鮮」 外形極醜但肉質鮮美 街坊：似龍蝦咁鮮甜

#6 越南住宅項目將在港公售 3月底辦介紹講座｜全球樓行推介

不少港人都尋求投資海外房地產，越南胡志明市大型綜合住宅項目Grand Marina, Saigon，將在香港公開發售。項目坐落於胡志明市第1郡西貢河北岸，佔地10公頃，集合住宅、寫字樓、商業地產，以及長達850米海濱長廊，為越南首個酒店品牌Masterise Homes發展的住宅項目。Asia Bankers Club、Ashton Hawks 及 Golden Emperor將於3月27及28日在香港萬豪酒店舉辦專題講座介紹。

#7 中大招募早產嬰 協助研究早期治療方案｜健康蘋台推介

與孕期完整的嬰兒相比，早產嬰較易在語言及認知能力上出現問題，如出生後才被發現或未能及早作出適切治療，長遠或會影響學習，社交及工作。為此，香港中文大學現招募第39週或之前分娩的早產嬰，以協助家長和教師制定個人化的早期治療方案。

#8 貓行為專家教你3招 解決兩貓不和｜動物蘋台推介

貓咪打架導致家無寧日是不少多貓家庭的煩惱之一，貓奴每天都要提心吊膽恐防發生嚴重血案。今次《馴貓記 2》攝製團隊再次跟隨貓行為治療師Briganne Carter上門診症，幫助一對青梅竹馬但一夜間突變成世仇的貓咪重修舊好。

貓行為治療｜兩貓突變世仇見面即撲咬扭打 治療師教你三招兩星期見轉機

#9 Soko上水小旅行 食$20罕見菠蘿蛋+懷舊紅豆冰｜飲食男女推介

疫情下沒法外遊，不少香港人也選擇遠足行山度周末，今次由日籍藝人和泉素行(Soko Izumi)帶大家上水郊遊一日行。先由上水火車站出發，第一站去石湖墟廣成冰室醫肚，食招牌的紅豆冰和蛋治，這裏的紅豆冰只加冰沒有加水，因此他大讚紅豆味特別濃郁。第二站去市政街市樓上的明記美食吃招牌菠蘿蛋($20)。他說：「菠蘿蛋看似煎蛋，沒想到裏面是菠蘿包。像薄餅的口感，蛋的香味跟麵包的香味融在一起，很有驚喜。」接着他踏單車來到河上鄉路，去試人氣的羅太豆花，質感滑得來有彈性，十分滋味。之後他到雙魚河旁的大水管打卡，最後到古洞村露天咖啡店吃秘製豬皮魚蛋。

Soko玩轉香港｜上水小旅行 踩單車闖邊境 大水管打卡 食罕見菠蘿蛋＋懷舊紅豆冰

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