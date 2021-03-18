屯門並不是美食沙漠，食店眾多，屯門人除了常去屯門市中心或西鐵站旁邊商場V city覓食外，其實還有不少口碑小店，散落於屯門四周。新墟有一間叫「新興麵家」的小店開業多年，專賣潮州粉麵，門面陳舊，店內空間不大，坐得不舒服，但多年來依然深得街坊歡心，長期有人等位，甚至有人指她的牛腩和牛雜屬屯門之最，屯門人不吃後悔。

牛腩麵賣相靚份量多

到底是否真有其事？今次找來有數十年主理潮州菜經驗的蘇青師傅，一試這間店的牛腩和牛雜。蘇師傅指在香港八十至九十年代，很多潮式的牛腩麵店都是由潮州人經營，他小時候曾聽過，有客人會跟師傅說潮州話，以分辨是否真的潮州人所開。蘇師傅認為湯底通常以牛骨熬煮，並有滷水底，再加柱侯醬、沙嗲醬或沙茶醬調味，他只站在門外，已能嗅到潮式牛腩麵店特有的滷水香，他說：「香味合格。」

入座後，他先叫了一碗牛腩麵($38)，他對賣相滿意，牛腩整齊地排列於麵上，放有適量葱花，湯底清澈，「看上來色澤不錯。」先喝一口清湯，帶牛筒骨的清香，不過他表示可以做得更好。「好的牛骨湯底，應該要有點香葉、桂皮、洋葱去提味，這湯底就比較簡單一點。」至於牛腩，他食過後就認為不是用新鮮貨，「雖然不是新鮮牛腩，但夾上來完整不會散開，而且紋路清晰，炆得軟腍，麵身又爽口而沒有鹼味。」最重要的是，價錢夠相宜，只要$38就有一大碗，牛腩足足有八塊，麵更是有二両， 「如果名店的牛腩麵，麵就有一両半，一般店就有一両七左右的麵底，這裏的麵底都差不多有二両。」

牛雜新鮮乾淨 牛肺軟腍

蘇師傅指牛腩麵以街坊小店出品來說，質素可謂不錯，不過就未有那種一試難忘的感覺，於是他多叫一碗牛雜麵($38)，看看會否有所驚喜。店員奉上牛雜麵後，蘇師傅已大讚其賣相，指整份牛雜都鋪排得十分整齊，他更認為此店大膽地將牛膀放在整碗麵最上方當眼處。「牛膀不耐放，滷太長時間就會變黑，通常外面的牛雜師傅都做得不好。」牛雜整體水準不錯，夠新鮮、清洗得夠乾淨、軟腍度又適中，其中草肚及牛肺最得他歡心。「草肚牛味濃重，牛肺十分新鮮，吃到牛的鮮味，軟腍度猶如豬肺湯的豬肺一樣。」

整體來說，師傅認為小店的出品值80分(100分滿分)，他更大讚牛雜「冇得輸」，他說：「若是為了牛雜，更值得回頭，因為小店賺的全是心機錢。」

蘇師傅試食完後，我們立即上前找老闆蕭先生做訪問，原本他婉拒，但經再三游說後，他也簡單回答幾句。他指小店用上新鮮牛雜，「新鮮牛雜可洗，但雪藏則不能洗。」雖然新鮮牛雜的來貨價比雪藏貨貴上一倍，也一直沿用至今，「多年來大家都已經吃慣了同樣的味道，難以改變大家的口味，所以繼續薄利多銷。」小店已經開業30年，他強調食物落足心機，「我們店的位置處於巷內，店舖又不是大地方，主要都是靠回頭客及街坊，你不放心機的話，就沒生意可做。」

採訪、攝影：《飲食男女》

新興麵家

地址：屯門井財街青菱徑地下

電話：24598330

營業時間：11am-12mn

人均消費：$50以下

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