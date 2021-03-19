蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

點Cook Guide食譜｜葡國雞 Portuguese Coconut Chicken

1小時前

材料(2人份量 Serve2)：

雞扒 1 Chcken Thigh

豉油 ½ tsp Soy Sauce

砂糖 ¼ tsp Sugar

胡椒粉 適量 Pepper Powder

紹興酒 ½ tsp Shaoxing Wine

粟粉 1tsp Corn Starch

洋蔥 ½ Onions

薯仔 1 Potato

紅蘿蔔 ½ Carrot

黃薑粉 1tsp Turmeric Powder

雞湯 250ml Chicken Soup

椰汁 100g Coconut Milk

鹽 ½ tsp Salt

砂糖 1tsp Sugar

粟粉 4tsp Corn Starch

水 50ml Water

步驟：

1.雞扒切細

2.加入豉油、紹興酒、1/4tsp砂糖及胡椒粉拌勻

3.加入1tsp粟粉拌勻後醃30分鐘

4.薯仔去皮切細

5.紅蘿蔔去皮切片，洋蔥去皮切細

6.先煎香雞件，再加入其他材料炒勻

7.加入黃薑粉炒勻

8.加入雞湯煮勻

9.加入鹽及1tsp砂糖以小火加蓋煮5分鐘

10.加入椰汁煮勻

11.4tsp粟粉及水拌勻後倒進鍋裡以小火煮勻即成

YouTube Channel: 點Cook Guide

http://bit.ly/2LX6YBI

-----------------------------

《香港經典小食》一書結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。於你的優惠預購自取即享85折優惠；另設「食住睇版」，隨書附送5款精選小食，包送貨。3月25日起，於各大書報攤有售！按此了解更多

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

葡國雞食譜點Cook Guide點Cook Guide食譜
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner