材料(2人份量 Serve2)：
雞扒 1 Chcken Thigh
豉油 ½ tsp Soy Sauce
砂糖 ¼ tsp Sugar
胡椒粉 適量 Pepper Powder
紹興酒 ½ tsp Shaoxing Wine
粟粉 1tsp Corn Starch
洋蔥 ½ Onions
薯仔 1 Potato
紅蘿蔔 ½ Carrot
黃薑粉 1tsp Turmeric Powder
雞湯 250ml Chicken Soup
椰汁 100g Coconut Milk
鹽 ½ tsp Salt
砂糖 1tsp Sugar
粟粉 4tsp Corn Starch
水 50ml Water
步驟：
1.雞扒切細
2.加入豉油、紹興酒、1/4tsp砂糖及胡椒粉拌勻
3.加入1tsp粟粉拌勻後醃30分鐘
4.薯仔去皮切細
5.紅蘿蔔去皮切片，洋蔥去皮切細
6.先煎香雞件，再加入其他材料炒勻
7.加入黃薑粉炒勻
8.加入雞湯煮勻
9.加入鹽及1tsp砂糖以小火加蓋煮5分鐘
10.加入椰汁煮勻
11.4tsp粟粉及水拌勻後倒進鍋裡以小火煮勻即成
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