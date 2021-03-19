中環蘭桂坊，以前是一個夜蒲熱點，但疫情反反覆覆，以往人山人海的場面，如今已不復見。其實蘭桂坊有不少好餐廳，今次試食的日本菜餐廳，位於LKF Tower，裝修充滿藝術元素，外牆掛了不少富現代主義的名畫，用色則以黑為主，與一般日本料理格局截然不同。餐廳換了新行政總廚，由30多歲的日籍大廚Sato Kiyoshi擔任，試食當晚，Sato先生除了在廚房烹調菜式外，還不時親自上菜奉客，並向客人解釋菜式做法，熱情又有熱誠。

要試這位行政總廚手藝，最好試由他設計的tasting menu，「Mizuho嚐味菜單」索價$978一位（未計加一），定價雖進取，但其實菜單共有八道菜，除開也不算太離地。先來開胃菜，基本上經常轉款，當晚提供兩款，最難忘的一道是煙燻三文魚子，揭開杯蓋，蘋果木香味隨即一湧而至，如仙景般煙霧彌漫，單看場面已覺得十分有心思。以上片段只屬前奏，之後奉上的牛肉他他，牛肉選用有「牛肉大師」之稱Alexandre Polmard的出品，牛肉鮮嫩，肉味十分濃郁，在口腔內久久縈繞不散。吃完醇厚的牛肉，是時候又清新一下，試試由豐洲直送的刺身，四款刺身中，北海道海膽當然成為焦點，但別忘記彷彿魚所帶來的鮮嫩，有時清淡的魚味也教人驚喜。

主菜也有兩道，分別是海鮮及和牛。海鮮多由豐州即日直送，廚師由收貨到創作及烹調菜式，可能只是數小時內的事情，甚考廚師功架。真鯛去了魚皮，輕輕烤至七、八成熟，魚肉鮮嫩。另一道日本和牛有輕微炭香，肉質細滑，但牛味當然不及前菜的法國牛肉他他醇厚。甜品有兩款，第一款柚子冰只是單純清清味蕾，壓軸一道「北海道」才是重點，牛奶脆片模仿雪花，配上啡糖忌廉雪糕和白朱古力脆脆，層次感十足。

採訪、攝影：《飲食男女》

Silencio

地址：中環蘭桂坊雲咸街33號LKF Tower 6樓

電話：2480 6569

營業時間：星期一至五12nn-3pm ，6pm-11pm，星期六、日及公眾假期 12nn-5pm，6pm-11pm

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