元朗烏頭聞名，但明顯是養在魚塘，應該是淡水魚，但為何有人指出烏頭是鹹水魚呢？其實烏頭本來真的在海洋生活，牠們每年冬天就會游到海暖的海邊，找有水草的地方產卵，剛巧被漁民發現到烏頭的魚苗，於是就捉回到元朗的水塘飼養。

不過由鹹水變淡水，烏頭是否能適應呢？原來漁民最初放鹹水烏頭魚苗到淡水時，死亡率達到三至四成，後來漁民在運送魚苗時，將水溝淡至六成淡、四成鹹。運回魚塘之後，再用鹹水溝魚塘淡水，讓魚苗有多更多時間適應淡水。那鹹水及淡水養的烏頭味道有甚麼分別呢？鹹水烏頭在海中生長得比較慢，肉質結實、肉味略淡。回到魚塘後因為成長較快，肉質會變得幼嫩，背部還會有層黃油，有甘香味。以前漁民還會在沙頭角，西貢一帶水域捉魚苗，但如今通常改為進口，還堅持親自捉的漁戶所剩無幾。

採訪、攝影：《飲食男女》

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