最近酥皮產品大受歡迎，蛋撻、牛角包等更成為大家至愛，有不少餅店都推出酥皮產品，各有特色。在堅尼地城新開張的Soft Thunder，有一款令人充滿回憶的產品，吸引不少客人上門，她就是Unicorn Puff！

麵包每天新鮮出爐，暫時有八至十款，主打酥皮產品，多是現在流行的麵包和蛋糕。老闆Michael表示，Unicorn Puff（$38-42）是他的童年回憶，可是在香港見少買少。酥皮和產品都是在店內工場製作，用麵粉、水、鹽、法國AOP牛油等原材料開始製作，由於需要開酥，即在麵糰中裹入油脂、經過反覆摺疊形成數百層麵皮、油脂、麵皮，所以製作酥皮需要三天時間。

焗好的Unicorn Puff，一共有486層酥皮！中心餡料用吉士代替忌廉，材料只有蛋黃和牛油，不會吉士粉，入口甜香而不過膩。味道有原味雲呢拿、朱古力、抹茶及榛子，外貌就如獨角獸的角，十分可愛，味道亦好，難怪開業不久，已有日賣300至400個的成績，不少客人都被迷上，第二次上門的陳小姐就是其一﹕「買蛋撻和Unicorn Puff，不是普通的產品，是師傅用心製作，附近比較少有。」

近來人氣暴漲的蛋撻也是人氣產品之一，日賣起碼300個！現有兩款口味：Custard Tart （$13）和Mocha Custard Tart（ $17），酥皮有54層，一咬下去，口感鬆化。撻水只用了蛋黃、忌廉和鮮奶，口感像焦糖燉蛋，蛋味濃郁。還有美式肉桂卷，其他店就直接用甜麵包包着肉桂糖，但Soft Thunder的肉桂卷（$24）也使用了酥皮取代麵包，一共有27層，口感更加有層次，配合甜香肉桂，味道令人沉迷。酥皮類當然少不得牛角包（$25），每個都好比成人手掌大小，牛油味濃，層次分明，也是不少客人的心頭好。

麵包店十分受歡迎，開業不久，每天都有不少客人光顧，但原來兩位老闆Michael和Catherine都是外行人轉職。本為電子產品公司管理層的Michael表示一次公幹，因為時差睡不覺，覺得人生漫無目標，應當找回自己人生目標。回家跟愛吃麵包、當時任職零售管理的太太Catherine商量後，決定要開一間屬於自己的麵包店。

坐言起行，二人放棄香港工作，40歲到加拿大修讀藍帶課程，在當地和香港打工，獲取經驗，另一邊籌備開店事宜，一共花了四至五年時間才成功開店。雖然宣傳欠奉，但小店大受歡迎，午飯及下班時都有很多客人，部份產品不時售罄，建議上門前透過IG查詢。

Soft Thunder

地點：西環北街 29-31 號鴻利樓地下 A 號舖

電話：從缺

營業時間：11am-8pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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