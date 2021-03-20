復活節假期將至，如果打算去酒店Staycation，金鐘的香港港麗酒店就值得參考。新推優惠的咖啡園自助晚餐住宿專案價錢由$1,990起，包括：雙人豪華客房住宿乙晚、2小時咖啡園雙人國際自助晚餐 (價值$1,580)、入住翌日咖啡園雙人自助早餐 (價值$700)，兩餐自助餐，單是價錢合計已經要二千多元，因此變相房價免費，非常超值。

自助晚餐提供過百款食物，為了客人吃得安心，食物有部份都轉為單獨擺盤。海鮮冷盤有波士頓龍蝦、長腳蟹、海蝦、青口等等。龍蝦全部開邊，拆肉方便，入口鮮味爽彈，啖啖肉。熟食方面，這裏有現場燒烤，由廚師即烤羊架、大蝦、蔬菜等等，好有風味。推介羊架，肉質鮮嫩，羊肉味道香濃。如果怕羊羶味，可以吃燒牛肋骨，雖然幾乎間間自助餐都有，不過這裏質素做得很不錯，燒得香口，牛肉入口軟嫩。

自助餐每晚還劃分三個特別環節，例如7時30分就有廚師即場切原條九州平政魚，可以當看表演之餘，魚生質素就更加新鮮。到了8時，採訪當晚就有龍蝦意大利飯，用意大利芝士加入熱辣的龍蝦飯，味道香濃，非常吸引。

自助餐原價每位已要七百多元，今次套餐包括住宿，非常適合情侶或一家人來慶祝，復活節假期既然未能旅行，一於住一晚放鬆吧。

咖啡園自助晚餐住宿專案

訂購網址：https://bit.ly/38YW0dz

港麗酒店

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店

電話：2521 3838

採訪、攝影：《飲食男女》

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