嗞嗞……麵糊甫倒在高溫鐵板，馬上發出聲響，椰菜、肉類、雞蛋逐一加入，看到人口水直流，這道大阪名物大阪燒，好看之餘又好吃，蓬鬆易入口，是當地的地道美食，但在香港要吃到質素好，卻需尋尋覓覓，觀塘這家居酒屋賣的大阪燒，由高湯、麵糊、餡料、醬汁，由頭到尾自己做，憑着高質素，贏得不少客人歡心。

麵糊製作複雜 兩晚才完成

大阪燒日文叫做「お好み焼き」」，意即「喜歡的東西隨便燒來吃」，故其餡料不拘，而店中最熱賣的，就是這款以牛肉作主要餡料的「一杯燒」，兩家店加起來月賣3,000份！別看師傅在你面前兩三下手勢煎好，其實背後並不簡單。要煎得好，重中之重是麵糊，先由高湯做起，把昆布、木魚煲滾，浸泡一晚，令其出味，翌日用前再滾起，加入手磨的長芋泥、細滑的日本薄力粉，發酵一整晚才能用。

先將麵糊煎至乾身，但需保留少許空氣，吃時才更香脆，隨後加入芝士、本地京椰菜。選用京椰菜，全因其比大椰菜鮮甜，不會有苦澀味。椰菜份量要特別多，才能稱得上為大阪燒，師傅指，光是一份大阪燒，已用上差不多半個椰菜。然後加入預先熬煮4小時，軟腍非常的牛筋牛肉，添上少許麵糊，便可反轉煎香，加上沙律油，加蓋焗約2分鐘，令內部餡料全熟，最後加上長崎雞蛋。

醬汁自家製 不會過膩

令大阪燒更濕潤有滋味的，當然少不得醬汁，這裏的醬汁自家製，以煮酒、味醂、燒汁，再加入經煎香的鱔骨同煮，鹹鮮並存，再配上沙律醬、木魚碎、海苔粉，誘人至極的大阪燒即成！ 一入口，感受到麵糊的嫩滑，兩面鬆軟得來帶點香脆，牛肉入口即溶，由於有大量椰菜，即使有大量惹味醬汁，整體不會過膩，還帶點清甜。

一杯關西燒 $86

一杯鐵板燒居酒屋 (觀塘)

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期(apm)4樓20-21號舖

電話：3148 1483

營業時間：星期一至日 12nn-3pm，5:45pm-11pm

一杯鐵板燒居酒屋(元朗)

地址：元朗元龍街9號形點一期地下G006號舖

電話：2433 9828

營業時間：星期一至日 11:30am-11:30pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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