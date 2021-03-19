遠離 西貢 市中心的普通道上斜處，最近剛開了一間家庭式麵店，賣懷舊粉麵：油渣麵、豬膶麵、狗仔粉等等，開業短短一個多月，已擄獲不少西貢街坊的心，午市客人絡繹不絕。這間名為品記麵食的小店，已有十一年歷史，在粉嶺 聯和墟 起家，成名於 大圍 ，二月初又搬到西貢，但不論格局和食物都無大變化。

任職的士司機 十年後重拾舊夢

老闆兼大廚郭生，從小就有個創業夢，對開餐廳尤其憧憬，「我好喜歡看家人煮飯，長大後我畢業就走去做酒店，有學過廚，但覺得油煙大就轉做樓面，之後沒做就一直駕駛的士。」的士司機食無定時，幾乎三餐都要在外解決，郭生最喜歡港式麵食如油渣麵、狗仔粉，貪其方便快捷，然而十多年下來，始終吃不到一碗合心水，於是用積蓄開間小店圓夢，他戲稱是「小型創業」。

「2010年搬去粉嶺，見到聯和墟都幾興旺，剛好有間舖位要頂手，所需錢銀不太多，就開始了品記。」郭太透露，當時舖頭只有百多呎，只有外賣，空間非常有限，雖然只有先生一人工作，但環境逼狹，一年後搬到大圍的村屋舖，供應堂食。

當時兩口子每天工作17小時，一回想就大叫辛苦得要命，郭太坦言﹕「當時我做美容，生意都不錯，見他舖頭越來越多客，最後我放棄工作幫他忙。起初我家人都反對，自己都辛苦到哭，不過肯熬就一定有出路。」

每碗落單即煮 辣薑湯加薑汁薑渣

人手不多，選擇亦少，但出品講究。每碗麵都是落單即煮，客人想食就要等。招牌的老火老薑湯豬膶麵（$37），豬膶先挑筋後切厚件，啤水約30分鐘至血水完全去走，再用鹽、糖、生抽、燒酒、蛋白等醃一晚；薑湯是薑汁及水1:1熬成，加入基本調味後備用，「出菜前我會加薑渣再煮，增加口感及香味，先放豬膶，後放湯麵，時間就剛剛好。」豬膶偏粉身，湯底濃郁辛辣，非常過癮。

爆脆 油渣麵 （$35）同樣受歡迎，豬油膏連帶少少三文治肉，令油渣有咬口之餘，亦會更香；湯頭是豬骨蝦米碎湯底，先用至少10斤豬骨熬成湯，靜置一晚後再加入冬菜、冬菇絲、蝦米碎等煲半個小時，同樣放一晚至出味，翌日早上煲滾即可。與傳統不一樣，湯麵煮好後，豬油渣會放在面上，不會連湯再煮，乾身脆口，湯頭濃香帶蝦鮮。

鮮茄濃湯 生炸豬扒 米粉（$37），湯底用鮮茄打成，真材實料，入口偏酸，豬扒每朝手揼，炸皮薄脆，鬆化不韌。因此搬往大圍後，品記麵食漸有名氣，不少食客都有聽聞小店風評而上門，客人馬女士及魏女士︰「特地回來，我們以前常吃的，吃回以前的味道，（豬膶）爽口，不會過火粗糙。」

村屋舖再開 周休二日不做早晚市

大圍舖一做就是九年，成了區內人氣小店，周末常見人龍。好景不常，業主因私人問題不予續租，原本想在區內重開，可惜找不到合適舖位，機緣巧合知道西貢有吉舖，關店短短兩個月就重新出發，「一個緣分吧，之前大圍店都是村屋舖，來到西貢亦想找類似，見到這間舖位自成一角，頗舒服的感覺。加上我不太想被租金牽着走，想找平租一點，希望用省下來的錢投入碗中，我覺得這樣更好。」

換舖後出品不變，不過西貢店營業時間比大圍店再遲一小時，而且照舊星期一二休息，每日由正午做到傍晚6點，只做午膳及下午茶時間。以食店而言，做得相當「悠嫺」。雖然未能賺大錢，但兩夫婦認為工作及健康同樣需要兼顧，「每日都這樣做是不行的，以前試過只休息一天，不過那個疲勞是散不走，至少要休兩日先可以回氣。」郭生笑言﹕「我基本上不識做生意，我只愛煮食，當客人食到好滿足的感覺，我已經好滿足。」

採訪、攝影：《飲食男女》

品記麵食

地址：西貢普通道183D號號地下

電話： 5916 7988

營業時間： 星期三至日12nn-6pm

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