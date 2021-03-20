加入了臘腸、臘肉的生炒糯米飯，香氣誘人，令人垂涎。但其實素食版的生炒糯米飯，一樣可帶給大家這種香味，梁祖堯這次就教大家怎樣去生炒，過程有點像煮Risotto，毋須用臘肉、臘腸，將雜菇切碎爆香，再加些紅葱頭碎，就有臘味油的效果。不過想吃粒粒分明的糯米飯，得要花些心機去炒，若炒爛了黏在一起，便做不到粒粒分明的效果了。

材料：

糯米 1碗

花生 1小碗

芫荽 1紮

芹菜 1棵

蘑菇 3隻

雜菇 適量

示範：梁祖堯

攝影：陳秉謙、魯雋華

-----------------------------

《香港經典小食》一書結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。於你的優惠預購自取即享85折優惠；另設「食住睇版」，隨書附送5款精選小食，包送貨。3月25日起，於各大書報攤有售！按此了解更多。

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android