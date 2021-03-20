要食優質滷水鵝，不一定要去老牌潮州菜館，最近太古新開的超市內，就有一間滷水鵝外賣店，由超過三十年經驗的潮州滷水師傅蘇青做顧問，店內八成食物都跟鵝有關——滷水鵝片、滷水鵝紅、滷水鵝掌等。

滷水鵝全於店內製作，跟傳統用大火將滷水逼入鵝肉的做法不同，這裏是用浸滷的方法，用中火邊煮滷水邊浸獅頭鵝，足足花兩小時浸煮，雖然所花的時間比傳統做法長，但鵝肉更入味。

滷水亦經過改良，除了用上基本的草果、季皮、八角、香葉外，亦再加入放了南薑、蒜頭、芫荽、中芹等材料的蔬菜包，減低了滷水的鹹度及香料的味道，更能突出鵝鮮味。招牌滷水鵝，每斤$128，鵝肉鮮嫩，滷水夠入味。

台灣鴨血近年大受歡迎，這裏就有坊間少見的鵝紅（$20/件），比起平日吃到的豬紅，口感更嫩滑。另外還有鵝肝（$28/個）及特大鵝翼（$35/隻），鵝肝細緻嫩滑，鵝翼切成單骨，食得夠方便。

採訪、攝影：《飲食男女》

金獅鵝滷水專門店

地址：鰂魚涌康山道1號康怡廣場北座M樓FRESH新鮮生活

電話：從缺

營業時間：8am-11pm

人均消費：$51-$100

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