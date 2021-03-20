雖然我在這裏寫文章，盡量正面，但事實近半年朋友們因為時局、生計、困悶而出現失眠焦慮的數目有增無減，負面情緒嚴重。我介紹他們見相熟醫生，診所說，病人太多，很快不能再收新症了。香港，是抑鬱之城。

我也是其中一員，這十多年持續經歷焦慮及驚恐，嚴重的時候，晚上輾轉反側，懼怕至一個程度，冷汗濕衣，半夜換六、七件 T恤，有些時候嚇得心內疼痛，痛得要叫出來。好消息是，每次發病，積極面對，還是會復原，心結逐漸消散，這二年壓力再大也能挺着。蛻皮總要痛一痛，之後又長大一碼，痛得愈多長大愈快，對不對？扺抗病情甚麼也試一試，發覺最有效當然是見醫生吃藥，做適量運動，再靜坐觀照，然後還有一招，下廚。後來知道這一招原來有名堂，叫Culinary Theraphy 烹調心理治療 ，便如音樂及藝術心理治療一樣，近年在國外被引進至復康中心幫助病人。當年未有這知識，亦未開餐廳，只知煮菜時候心裏較舒暢，不深究原因，下班之後，便走入廚房弄一些食物。

現在認識多了，可嘗試解釋如下：一般現代人其實很安全，畢竟再不用與猛獸搏鬥，工作是工作，丟掉沒大不了，生意賺賠更是家常便飯，伴侶分手可能對大家更好，道理上我們都非常明白，每次波瀾過後總能回復如常，那擔心甚麼呢？為何每一次都過份憂慮？原來身體明白道理那部份，是經過學習思考顯意識的「我」，受驚部份是藏在心裏潛意識的另一個「我」，或者叫 Inner Me，二「我」大有分別。這個Inner Me 很有力量，管理大部份情緒，如果曾經受過傷害（病人未必有印象），潛意識會認定時刻身處危險，此感覺藏得深，不輕易被察覺，亦較難被顯意識修正，在某些不安情況積累下便會發病。

城市人曾經出現焦慮情況，十分普遍，便如傷風感冒，懂得處理便好。既然潛意識暫不想聽道理，那便先不說道理，直接讓情緒感覺舒暢安全吧。靜坐自觀是很有效的方法，但要有一定訓練，發病期間心亂如麻，未必容易定下來。另一方法，可以借助有力量的工具，如音樂、藝術幫助，不須解釋，直指本心，投入時候忘我愉快。說到以外力治療，我選擇下廚。不用煮九大簋，心情不佳，最好由簡單開始。花生醬香蕉多士夠簡單了吧？我試過早餐吃了二星期，或加肉桂粉，或把香蕉微煎，或轉粗粒花生醬，或加蜜糖，甚或辣粉，天天變化。焦慮者也會肚餓，每個人也喜歡美食，很直接，尤其是自己煮，特別好吃，情感客易滿足，這種非言語的感覺，可以平衡不安，穩定自我。做一個即食麵也極好，沒有人不懂，去超市認真揀一罐韓國午餐肉，一盒好雞蛋，現在有很多選擇，回家慢火煎香煎燶邊，來一碗熱騰騰超級餐蛋麵，會笑出來。十多年前第一次抑鬱，放工下廚，規定三十分鐘完成，一年後，我成為快靚正的碟頭飯專家。焦慮情緒令人有失控無力感，親手做一件美味多士，把牛油抹好，原來是可以的，原來生活還很踏實，沒事。下廚的好處是不須要見專家，每日發生。簡單食譜，不須太思考，重點是用心去做，調節火候，專注試味，當散出香氣時候，很容易投入，專家說「忘我」，其實正在打開潛意識，令Inner Me感受安詳，如果能煮給家人，分享喜悅的力量便更強了。

「下廚，是一劑不用服藥，但十分有效的抗抑鬱藥。」2010 年烘焙大賽冠軍 John Whaite 說的，他與著名的廚師們如Wolfgang Puck 及David Chang 等皆是焦慮過來人。生活艱苦是對的，生活有趣，無聊，好玩，刺激也是對的，想一想，因為抑鬱而變成廚師，其實也真的不錯。

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