這次酒評家Wilson Kwok教的每酒一字，讀到人𦧲晒脷。「Lieu-dit在法文來說，Lieu是指一個地方，dit指被提及。」Wilson解釋，它通常指一幅很有歷史和特別好的田，但無獲評為Premier Cru或Grand Cru。「如果該產區未有Grand Cru等級別的話，這些田日後很有潛質升呢及獲選。」

這次嘗的白酒來自Lieu-dit Clavin，位處隆河谷Rhone Valley南面的Côtes du Rhône內。說起Côtes du Rhône，Wilson憶起當年在法國留學時經常喝該區的酒。「Côtes du Rhône的花名叫窮到燶。」他笑說，「價格很親民，有些甚至數十元港幣有交易。」Côtes du Rhône以紅酒為主，白酒只佔總產量的5-10%左右很稀罕。而這瓶就用上Lieu-dit Clavin的六種白葡萄釀製，包括Clairette、Grenache Blanc、Bourboulenc、Viognier、Marsanne及Roussanne。「由於Lieu-dit Clavin有許多不同的土質，正適合不同葡萄生長。」

要欣賞這區的酒，重點在於調配。「好不好喝，就取決於各種品種是否調配得平衡。」Wilson呷一口再說，「這酒仍然很新，呈青金色。果香混合了橙花和小許檸檬西柚的味道，喝來有蜜桃、橙花和檸檬皮的味道，礦物味亦很豐富。」

由於法國南部陽光足，葡萄的糖分高，酒精度通常較強勁。「這酒有weight，有重量，配一般魚肉未必夾得來。」Wilson說，所以他預備了一道煎吞拿魚，四邊蘸上芝麻後煎香再配黑醋汁沙律，「吞拿魚油分重，配這類重量級的白酒很適合，又或者油脂豐富的三文魚或沙甸魚都不錯。」

J.L. Gill

地址：上環永樂街12號永星商業中心地下A舖

電話：2885 7011

營業時間：11am-9pm

註：La Vieille Julienne Cotes-du-Rhone Blanc lieu-dit Clavin 2019 2019 $238

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩(部份為網上圖片)

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