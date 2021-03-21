甜品可以吃得養生又健康，正如芝麻配黑米就是一個好例子！芝麻有多少好處很多人都知道，相對於黑米的認識，相信大多只局限於搭配白米一起煮成米飯來吃。其實黑米(黑香米)是糙米的一種，除了比一般的糙米含更多的營養和膳食纖維外，更重要是它含更高的花青素，有抗衰老的保健功效，因此又被稱為「長壽米」。今集特意把它配上黑白芝麻，做成一道簡單滋潤的甜品「芝麻黑米露」。

材料：(2-3人份量)

黑香米25克 (浸透約30克)

黑芝麻 50克

白芝麻 5克

清水600克

原蔗糖50克

工具：高速攪拌機(blender)、單柄鍋、平底鍋

做法：

1) 黑米洗淨，用清水浸泡數小時或冷藏浸泡隔天使用。浸泡後的黑米，隔水後可以冷凍保存，隨時使用。

2) 黑白芝麻浸洗乾淨、隔乾水分後，用平底鍋大火炒6分鐘或炒出香味便可倒出。

3) 把芝麻、黑米連同清水放入攪拌杯內，以高速攪拌2分鐘，打成細滑糊漿。

4) 然後倒入單柄鍋內，再加入蔗糖拌勻，用中火煮滾後便可享用。

5) 這道芝麻黑米露冷熱皆宜，即使冷藏後亦不會過於濃稠，而且口感滑順。

溫馨提示：

1. 黑米vs紫米

黑米外形跟紫米非常相似，顏色更黑，是香米的種類，又稱黑糙米。一般來說，黑米可以當作主食來吃，「和處理糙米一樣，蒸煮前先浸泡5到7小時」，如果怕口感太硬，可以混合白米一起煮；而紫米是糯米的一種，多半作為甜品，如八寶粥、紫米糕等等。

兩者對於血糖的影響也有不同。紫米(紫糯米)的支鏈澱粉較高，屬於高GI食物，容易造成血糖波動，因此有血糖問題的人要少吃；而黑米(黑香米)的直鏈澱粉較高，屬於低GI的食物，不會像白米或糯米造成血糖的劇烈波動。

2. 怎樣分辨黑米？

把米粒折斷，觀察橫切面，真黑米的米心為乳白呈透明狀。如果米心為黑色或有其他顏色滲入，一般可以判定為染色米。天然黑米本身含有水溶性花青素，因此在浸泡時可以滴一點白醋來測驗，花青素遇到酸性物質會呈現紅色，反之染色米就不會變色。

3. 黑米的產地不同，米粒形狀也有分別，例如國產黑米粒形一般是圓短，而東南亞出產的黑米粒形則比較細長。

示範：Cannes Cheung

攝影：潘樂文、潘志聰

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