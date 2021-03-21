多吃膳食纖維對身體和腸道健康是常識，例如水果、蔬菜內果膠，勵進國際培訓學院營養學課程總監Victor Ho說，果膠是一種水溶性纖維，被譽為較為珍貴的膳食纖維，用途和功效較多，在天然食物中的含量比較少。建議每天攝取約30克膳食纖維，如果其中有1/3即是10克水溶性纖維已經非常好。

在眾多食物中，西柚的果膠含量最高，每100克食用部份含有4克果膠，建議每天食用份量盡量不要超過1/4個。服用藥物人士建議在吃藥後4個小時或以上才進食西柚，因為西柚內的柚皮素會增加藥物在體內停留時間，可能增加中毒風險。檸檬排第二位，每100克檸檬含有3克果膠，隨後的橙每100克提供2.4克果膠，排第四位的紅蘿蔔每100克含有2克果膠。

Victor Ho指出，進食紅蘿蔔時要注意，因為煮熟後尤其是用來煲湯，已腍軟的紅蘿蔔的升糖指數高達80，較生紅蘿蔔高，所以如果想控制血糖，或者患有糖尿病人士，建議吃紅蘿蔔時，盡可能減少同一餐膳的澱粉質數量。

果膠的好處很多，可以維持腸道健康，有通便、預防便秘作用，即使腹瀉都適合吃果膠，因為果膠會吸去腸道內的多餘水分，令排泄物固態化，減輕腹瀉情況。另外，果膠可以維持正常膽固醇，有降血脂、預防心血管疾病效用。亦可以穩定餐後血糖，尤其對前期糖尿病或者糖尿病患者。

果膠更有維持飽腹感功效，Victor Ho建議餐前進食含果膠的食物，令消化酵素不容易接觸食物，從而減慢消化和吸收率，增加食物在胃內的停留時間，有助控制體重。還有過往研究發現果膠的分子結構，可以吸附腸道內的重金屬，並排出身體。

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

《香港經典小食》一書結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。於你的優惠預購自取即享85折優惠；另設「食住睇版」，隨書附送5款精選小食，包送貨。3月25日起，於各大書報攤有售！按此了解更多。

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android