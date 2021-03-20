Facebook、Mewe都出現大量不同食物關注組，只要你能說出的食物，也有網民關注，其中當然少不了腸粉，2018年於九龍城開業的Very Good Eat，腸粉就獲得不少街坊青睞，在附近上班的陳小姐就常來買腸粉當早餐及午餐﹕「腸粉很美味，跟其他店比較，這兒更惹味。」

小店由80後老闆小潘打理，賣麻辣燙、燒賣、撈麵、腸粉等近三十款小食，因腸粉$11/4條質素好，基本人人都會點。小潘指美味腸粉有幾個元素，首先腸粉質素要好：「因為腸粉蒸的時候是一層皮再捲，腸粉要夠薄，捲的時候不能太實，人手比較好，機器會太結實」，口感要爽、滑、不黏牙。

蒸的火候及時間控制亦重要，腸粉蒸久一點變老了，就只能扔。最講究還是醬料，是小店鎮店之寶，特別是麻醬，以芝麻醬、花生醬、麻油和花生油炒成，質地稠稀適中，入口不會過份油膩，入口香噴噴，撒在表面的芝麻，也是每天炒香﹕「因為我試過用現成的 ，味道不夠香，所以一定要自己炒。」

Very Good Eat

地址：九龍城侯王道97號置金閣地下10號舖

電話：6360 8125

營業時間：星期二至日11:30am-7:30pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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