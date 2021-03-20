古人有詩云：「後園鑿井銀作床，金瓶素綆汲寒漿」，詩句中的「寒漿」便是現世代所謂豆漿的美稱。早在西漢時代，豆漿原來已見於民間，詩句更揭示了西漢時期一段與豆漿有關的親子情濃典故─身為兒子的淮南王劉安細心照料臥病在床的耄耋母親，因其母親想嚐一嚐黃豆鮮味，劉安應母親所求親手磨製豆漿，以及製作豆腐。及後，豆漿也隨之傳入民間，一片孝心流芳百世。

時光流轉，佇立於紅磡蕪湖街的「上海真真豆漿大王」經歷了三十載春雨秋風，是「豆漿大王」的元祖店，主要以上海麵食為主，除了堅持每日新鮮即磨豆漿，更匠心烹煮廣受歡迎的滋味上海小吃─粢飯、油條等。第三代負責人阿恒與其丈夫阿言，夫妻同心經營家族生意，與摰愛朝夕相對，猶如比目魚與比翼鳥，不比不行，不比不飛，是一種稱作「鶼鰈情深」的浪漫。阿恒因不捨外祖父母經營多年的心血付諸東流，毅然繼承家族小店，一心秉承祖輩精心製作上海傳統美食的意志。

她淚光盈眶，前塵一幕幕浮現眼前，回憶外祖父在病榻上彌留情景：「公公嗰陣仲係好清醒，係好清楚認得我哋，仲叫得出我個名。即使公公過咗身一段時間，都仲好唔捨得。公公婆婆都好錫我，佢哋甚至用畢生嘅血汗錢去幫我創業。公公過身令到我好傷心，更加想保留間舖頭，我唔想佢辛辛苦苦咗成世嘅心血，連帶傳統嘅上海食品就咁無咗。對於我嚟講，唔係保留住一門生意咁簡單，而係無價嘅感情同埋回憶。」呷一口溫熱豆漿，淡淡鮮甜在口腔醞釀，細細品味，沉澱了其中的暖暖親情，在舌尖上盪漾開來。

傳統之味

鹹豆漿配上粢飯是傳統老上海的味道，多年前由上海移民帶來香江，普遍而言，將粢飯裹入油條及配料後揉捏成長筒形，以透明保鮮紙包裹出售，於港地多配以豆漿食用，可謂港人平常不過的早餐。吃一啖粢飯，呷一口豆漿，讓人在晨早時分感受到一份溫熱，阿言認為特別是在如此艱難的時期，送上一份真誠和窩心的溫暖，覺得格外有意義。「上海真真豆漿大王」由阿恒的外祖父母於一九八八至八九年左右創立，他們出生於上海，輾輾轉轉來香港創業。「公公好鍾意煮嘢食，佢身為上海人，當然熟悉整上海傳統食品，所以嚟到香港開辦上海小食店。啱啱開舖嘅時候，呢區人流量唔多，食肆唔多，生意淡薄，不過亦都無咩競爭，日子過得平平淡淡。後嚟城市發展，呢區興建越嚟越多住宅大廈，自然越嚟越多居民，舖頭就變得好旺場，後來，生意好到人手唔夠，我阿爸阿媽都會嚟幫手。始終經營咗咁多年，主要都係熟客，好多都係街坊。」

擴散心扉

元祖店創立於紅磡，阿恒的父母則另於屯門開設分店，經營了二十多年，因為打理業務非常困身，所以父母無法接手祖店，然而，他們希望祖店得以繼續發揚光大，「如果我哋唔接手，呢間舖就無㗎啦。當知道至租約完結只有兩個禮拜，我就好快下咗決定。香港有好多傳統嘅嘢逐漸被淘汰，而家我有機會去傳承，所以決定一試。如果唔做，好可能會後悔一世。」往昔食品款式非常簡單，主要都是豆漿和粢飯；時至今日，雖然菜式選擇多了以滿足都市人的口味，不過，傳統食品依然不變，窩心的味道在風雨飄搖的歲月中，從沒變改。呷一口熱豆漿，人情味從舌尖味蕾瞬間擴散至心扉。人情味更活現於老夥計對店舖的忠心耿耿，英姐在阿恒外公執掌時已開始受聘，做了足足三十多載，她憶述：「當時一個粢飯賣六蚊，三蚊一碗豆漿。舊老細好鍾意講笑，出手好闊綽，佢有個花名叫『大亨』。而家嘅老闆對食物好緊張，唔希望客人食到唔新鮮嘅食物，要客人食得開開心心。」

傳統製作甜豆漿，是先把黃豆放在水中，泡四至八個鐘頭後放入石磨去磨，磨好濾去豆渣，剩下來的就是鮮甜的豆漿。坊間有不少食店為求快捷利落，大都由豆品工廠購入現成豆漿，鮮味當然不及手磨豆漿。顧名思義，豆漿想必是「上海真真豆漿大王」的靈魂，為了讓客人呷一口豆漿鮮味，一連幾代的負責人多年來堅持自家磨製豆漿。除了供應常見的甜豆漿，還有較鮮見的老上海風味──鹹味豆漿，上海的傳統鹹豆漿，不是鹹那麼簡單，更用上五花八門的材料，包括：榨菜絲、油條、蝦皮、葱花，再下一點醬油、麻油、醋、辣油等。 阿言一直沿用外公的秘方，讓傳統的上海味道得以一直流傳下世，為此他甘願付上代價，每日清晨六時正，便要回來店舖磨豆漿；直到下午三時，才有兩個小時歇息，然後又開始晚市，收舖已經凌晨十二時，他坦言：「而家真係比較少有人會花時間去磨豆漿，煮豆漿係一件好辛苦嘅事，尤其喺忙嘅時候，真係好需要人幫手。」

外婆的暖

阿言娓娓道來製作豆漿的過程，把黃豆洗得乾乾淨淨；接下來便是把黃豆浸在水中，然後放入機器中打磨，將殘餘的豆渣隔開來。別以為僅僅體力活，將機磨調校至水分與黃豆達至恰好的比例，是一門藝術，水太多豆漿會變得太稀，味道太淡；太濃的話，則上爐頭時便很容易煮燶，在爐頭上如何恰到好處地控制火候，其間需要定時定候攪拌，又是另一門功夫。阿恒心中最甜滋滋︑最溫暖的豆漿是婆婆巧手特製的豆漿，她分享：「靚嘅豆漿豆味一定要夠香，唔可以過火，最好入口順滑，咁就要視乎隔渣嘅功力。不過再靚嘅豆漿，都唔及婆婆嘅特飲，佢最鍾意煮熱豆漿加隻雞蛋畀我飲，佢經常講咁樣飲好有營養，除咗有營養之外，味道的確好好，打隻雞蛋落杯熱辣辣豆漿，隔一陣就會變成半生熟，冬天飲覺得特別溫暖。」

粢飯是店中另一招牌菜。做法是將熱的糯米飯先放在木桶裏，將糯米飯放在濕布上攤開，油條放在米飯上，再兩手合上捏緊而成。「上海真真豆漿大王」的粢飯餡料非常豐富足料，從中間一刀切開，餡料就即時湧出來。阿言說：「所有嘢食嘅製作方法，都係遵照公公一貫嘅方法去做，始終係一種傳統手藝， 如果唔靠後輩傳承落去，就會完全消失。」首先洗淨糯米，再放進蒸爐蒸大概二十分鐘，將蒸熟了的糯米放到大廳的桌子上繼續保持溫暖，當有人點餐才立即包好，先舀飯到布上再掃平，然後逐一鋪上肉鬆及榨菜，再放上兩條油炸鬼，接着把所有材料捲起裹實，送至客人手上仍是熱呼呼。

除了非常足料的粢飯，阿言還愛讓人垂涎三尺的酸辣湯，他分享：「同太太拍拖嗰陣時，成日都會去真真食嘢。由舊時到而家，都特別鍾意飲酸辣湯，酸辣湯嘅做法基本上沿用以前嘅煮法，就係先煲滾水，再倒入豬紅、豆腐，再切豬皮、木耳同筍絲，最後加少少生粉、麻油，同埋辣椒油。」原本，白領上班族的阿言從事設計工作，按時上班，按章工作，因為對太太的愛而毅然轉行，投身飲食行業。他說：「因為知道太太一家好唔捨得，所以就身體力行支持，最初係好擔心，因為我無做過飲食行業，覺得好陌生。岳父岳母對我好好，叫我咩都唔使擔心，全力支持我，盡力喺舖頭學識所有嘢。」夫妻倆敬業樂業，認為要用心去製作食物，讓人客笑着進來，笑着離開，生客來來去去如影燈戲，久而久之成了老主顧，人情味由祖輩那一代累積下去，老主顧憶述他們的往事，說到豆漿味道一如從前，夫妻倆頓時笑靨如花，阿言說：「客人好有心，叫我哋加油，做落去，唔好白費公公婆婆一番心血。」

撰文：黃寶琳

攝影：胡浩賢

上海真真豆漿大王

地址：紅磡蕪湖街48號

電話：2766 2588

營業時間：8am-10:30pm

上海美美豆漿大王

地址：屯門鄉事會路129號康麗花園地下4號舖

電話：26180732

營業時間：8am-11:30pm

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