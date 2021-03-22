別以為去酒吧的氣氛一定是吵，食物要不是風乾火腿便是炸雞。高級酒店的吧，完全是另一回事。像四季酒店的Caprice Bar，先說環境，地方不算大，但裝潢優雅，又坐擁維港海景，心曠神怡。

酒牌的選擇豐富，除了香檳、白酒、紅酒、烈酒和甜酒之外，最近更推出了七款因應季節而不同的雞尾酒，如無花果、石榴、提子到栗子口味都有，味道由淡到濃，適合不同酒量的客人。

雖然是酒吧，但食物走高檔路線，除了生蠔、和牛漢堡、煙三文魚和魚子醬，還有招牌芝士拼盤，有七款不同口味的高級芝士，來自法國的小型農莊，全部產量有限。芝士既有牛奶和羊奶都有，有軟有硬、由淡吃到濃。其中的康提芝士最受歡迎，熟成期長達48個月，味道濃郁，還吃到結晶體，餘韻無窮。用來伴芝士的酸種法包都好吃得很，口感煙韌，又有麵粉香。

其他菜式由米芝蓮三星法國餐廳Caprice的主廚Guillaume Galliot主理，用料優質，水準有保證。澳洲生和牛肉韃靼伴法國鮮蠔配特級魚子醬，口感圓渾帶鹹香，伴和牛韃靼同鮮蠔，鮮味更加突出。就算是平凡的牛肉餡餅，也做得出色。外層香脆，餡料飽滿，用紅酒來慢煮澳洲牛頰肉，入口嫩滑多汁，一點都不油膩。

值得加分的還有服務到位，每位侍應對酒和食材都有認識，態度親切。不過人均消費至少五六百元，屬離地級數。

採訪、攝影：《飲食男女》

Caprice

地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓

電話：3196 8882

營業時間：4pm-10pm

註：客人必須同時柯打食物和飲品

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