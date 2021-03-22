蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

番茄牛肉炒蛋貼士｜牛肉如何軟腍不韌？大廚教用澳洲和牛頸脊位 不要落鹽醃味

1小時前

番茄和雞蛋有益健康，加入牛肉一齊炒，味道更有層次。和暢金廚行政總廚吳永皓表示，如想吃到一件件番茄，必定挑選較為結實、水分不多的肉茄。選擇較鮮紅的番茄，會較為香甜，而且皮光肉滑、不腍身。牛肉則選擇入口貨，M5至M7級的澳洲和牛頸脊部位，脂肪比率適中，有肉味，軟腍中帶爽口，而且尺寸上容易處理，裁切方便。相反，本地牛肉脂肪量低，質感比較韌。

相關新聞：番茄紅衫魚貼士｜煎紅衫魚如何完整又嫩滑？大廚話魚皮要先定型 買3至4両重魚肉滑有魚味

番茄切四件，雞蛋打勻，加入少許鹽和胡椒粉備用。橫紋切牛肉，肉質不會韌身，而且不用醃製，因為鹽分會令牛肉硬實。燒熱鑊後加入油，再倒入雞蛋，待雞蛋開始凝固後轉中火慢慢炒勻，八成熟後便倒出。再燒熱鑊加入番茄，放入鹽和糖，鹽花令番茄的味道特別突出，比較美味，香甜中有層次，番茄滲水後連汁倒出。燒熱鑊放入牛肉炒到轉色，番茄、雞蛋回鑊炒勻，醬汁足夠便埋芡，不足夠便加少許湯再埋芡。

採訪、攝影：《飲食男女》

相關新聞：西芹炒鮮魷貼士｜鮮魷如何嫩滑有口感？大廚話要揀4両重 先汆水最後才炒

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

番茄雞蛋牛肉大廚小貼士番茄炒蛋番茄食譜番茄 牛肉
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner