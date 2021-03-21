最近好流行菠蘿，不單被高度政治化，在兩岸三地炒起熱烈討論，還掀起四方八面的搶購潮。想不到連向來傳統的Baked Alaska，都出現「菠蘿化」， 1881公館的The Steak Room，就推出了一個菠蘿形狀的Baked Alaska，成為城中佳話。

介紹番：維基百科把Baked Alaska翻譯為熱烤阿拉斯加，香港人則叫做火焰雪山，是一道雪糕甜品，先把雪糕置於中間，再裹上一層海綿蛋糕，然後再覆蓋滿滿的蛋白霜，上枱時在表面淋上冧酒及點火，造成冰山大火的有趣效果，多得蛋白霜屬良好隔熱層，為雪糕提供保護，外面高溫大火內裏還是冷若冰霜。

當Baked Alaska變作菠蘿模樣，其外貌顯然已不像雪山，還叫做火焰雪山未免有違和感，倒不如稱作「火焰菠蘿」吧！就顯得圖文相符啦！

問酒店西餐行政總廚Calvin Choi為何要塑造成菠蘿形狀，他說：「因為菠蘿老幼咸宜，大人小孩都喜歡。」是的，一向以來，火焰雪山是大人小孩都喜歡，因為食材簡單容易明白，外面是火焰和蛋白霜，內裏只得大堆現成雪糕 ——只要有雪糕，就逗得小孩子高興了，是不是？只是在日新月異的甜品世界，未免太過too simple too naive，說不上是甚麼gourmet dessert。全新的火焰菠蘿在製作卻是完全擺脫小孩子level——都是那句名言：簡單的事認真做，你就是專家。把火焰菠蘿的做法分拆審視，就知道花上多少時間和工夫：首先，要自製椰子雪糕，把椰奶、椰蓉、忌廉、煉奶、葡萄糖和鹽慢慢煮好，置於雪櫃冷藏至冰凍，以PacoJet雪糕機打製成雪糕，備用。

接着，要自製菠蘿果醬，把新鮮菠蘿切成粒狀，混合菠蘿蓉、果、砂糖慢慢煮好，待其冷卻，備用。

然後，將海綿蛋糕、椰子雪糕、菠蘿果醬以梅花間竹方式砌叠成圓柱體狀，構成火焰菠蘿的中央部份，再置入雪櫃，待其冷卻及變得穩固，備用。

繼而，要製作蛋白霜，以蛋白、砂糖和水發打成蛋白霜，放進擠花袋，於圓柱體狀的火焰菠蘿中央部份擠上一粒又一粒的形狀，構成像菠蘿釘的外表和質感，用火槍略為燒焦蛋白霜表面，於頂部插上葉狀朱古力片，再噴上金黃色食用顏料，叫做完成了。

由於有鮮菠蘿、椰奶等本身帶甜味的食材，所以不必加入太多額外糖分，以至甜度減輕了不少，Calvin話大概比傳統的阿拉斯加低糖50至60%。

來到上枱的一刻，以冧酒把菠蘿燃點，也許菠蘿呈圓柱體而非傳統圓錐狀，火焰沒發藉着斜邊走湧向尖頂，以至欠缺紅紅火光的強烈效果，不過切出來很漂亮，菠蘿果醬、椰子雪糕、海綿蛋糕的層次分明，味道亦非常好，充滿Piña Colada式熱帶口味。一整個足夠4至6人分，只售$388，價錢相當合理。

採訪：陳俊偉

攝影：潘志聰

The Steak Room

地址：尖沙咀廣東道2A號富衛1881公館主樓一樓

電話：3988 0288

營業時間：12nn-10pm

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