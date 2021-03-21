「我現在的生活有兩個模式，一個就是做音樂，一個就開餐廳。」Rehab 老闆Pam說道。太子白楊街附近，一向都是平民食店集中地，車仔麵、燒味飯、小炒店，最近或多了幾間咖啡店，但卻沒有像阿Pam經營的這種雞尾酒吧，提供風味別樹一格手工調酒，幾道酒餚輕食，氣氛輕鬆。

太極、黃貫中御用和音

本身做音樂的阿Pam，踩進飲食界，最初不過是半推半就。「做音樂，常常也給人覺得不務正業，讓媽媽看到我擁有一家餐廳，好像也會令她感到安慰。」。其實阿Pam 過去大半生，也是拿着咪高風，從事演唱會和音工作。「和音其實就是人聲的樂器，我們就像是那些和弦，跟很多歌手合作過，最多就是太極、Mr.、黃貫中，還有周慧敏姐姐等等。」Pam說道。

過去幾十年，她跟隨不同歌手到世界各地，登台演出，這些在國外的經驗，都成為她開餐廳，搞酒吧的靈感。「常常有機會到處去吃，總覺得在香港，吃東西很不化算，我意思不一定要吃得很便宜很超值的，只是想花錢花得物有所值，這也成為了我現在做餐飲的理念。」Pam說道。

不過由幕後和音，跳到開餐廳做老闆，有很多東西要重新學過，過程並不容易。「我們做幕後的，做到多厲害也好，我們就只會有機會做下一場表演不會讓人淘汰，但是做餐飲就不一樣，裏面有很多人事，跟廚房師傅，樓面員工，都需要好好溝通。」過去，在台上「好打得」的Pam，無論是喉嚨痛、身體抱病也會堅持上陣獻聲；現在換在餐廳中，帶着一班二十多歲的年輕同事，想法不一樣，就要慢慢耐心去教。「客人不會理會你出錯的因由，我常常也會將做音樂團隊合作的處事方式 ，我也會套用在餐廳這邊。一間餐廳就是不能一人兼顧，需要一班不同的人，每個也要分工合作，分擔不同崗位。」

希望客人能釋放負面情緒

Pam開設餐廳的名字是「Rehab」， 中文就是一家康復中心，餐廳分成兩個部份，正門襯托手繪花卉塗鴉，自然採光；酒吧那邊則燈光柔和，襯着祖母綠的酒架，感覺舒服。「這一年要面對疫情，大家也積累很多負面情緒，餐廳概念是希望做一間，大家走進餐廳後就可以放下心中的煩惱，進來享受一番。」酒，是餐廳的重要一環。Pam 找了一位從英國回流的年輕調酒師，貪她調酒夠大膽，總能給客人驚喜。「跟我一樣，大家也很喜歡嘗試很多新事物，跟她試酒，味覺會不停地接受挑戰。」Pam道。酒吧的調酒，絕不落於俗套，好像男人的浪漫，Men’s Romance ，以浸漬過花生醬的波本酒為基酒，再加上一塊用琴酒去浸漬過的風乾煙肉去點綴，喝起來很Buttery，很重口味。另一杯Joy，就在傳統的意式調酒Negroni之上，酒液又浸過可可豆與咖啡豆，並用鼠尾草煙燻過，加入CBD 大麻二酚精油，雖然精油沒有味道，但鼠尾草混合可可與咖啡後，據說香氣似足「大麻」。

慢煮牛面頰肉 入味軟腍

「如果要形容這個地方，這裏是一間西式的居酒屋，菜式也是輕食小小一碟。」菜式的份量不大，像將午餐肉切條，炸成像薯條一般，適合下酒。又與自家製的蟹餅，蟹肉梳梳可見，配上清新的芒果莎莎，口感輕盈。Pam特別推這裏用十三小時慢煮的牛面頰肉，牛面肉原件配上牛骨湯去慢煮，入味軟腍，上桌奉客前又先烤香扒面，更加香口。另一款招牌黑松露意大利飯球，就將炒好的意大利飯搓成球狀，包入芝士餡，即叫即炸，比一般燉飯多一重香脆，裏面又有香濃的芝士，層次豐富。菜式相對同區餐廳，確實很有心思，且價錢合理，加上阿Pam差不多天天在店裏監場，保持水準，難怪生意不俗。

正當外人以為阿Pam ，風流做老闆賺大錢，但現實卻是有苦自己知。「有一個做音樂，跟做餐飲的共通點，就是收入與付出不成正比。」Pam 說。尤其餐廳在剛開業時遇上疫情，晚市堂食遭禁，生意大受打擊，Pam更不得不把在ViuTv音樂節目《Chill Club》和音工作的收入，通通貼到餐廳營運之上。「確實是很忙很辛苦的，不過過程卻又令我又挺愉快的，客人會記得這家餐廳，會回來幫襯，我很享受由零到有的這個過程。」

採訪、拍攝：《飲食男女》

REHAB

地址：深水埗白楊街30號地舖

電話：98892369

營業時間：星期一至日12nn-10pm

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android