日本料理一向受歡迎，鰂魚涌人流稀疏的地庫購物商場，就有間秋嵐日本料理，位於商場最深處，經營兩年默默耕耘，從日日拍烏蠅到儲下一批熟客，皆因食材新鮮講究，廚房班底經驗豐富，位位從事日本料理近20年，出身於不同高級食肆或會所，出品有保證。

「我們開了差不多兩年，其實一開始的路線都是想做到像居酒屋，營造一個氣氛給大家在這裏吃飯飲酒。」秋嵐日本料理負責人Charles解釋選址隔涉，主要是想節省租金，投入更多成本於出品，「食材選用日本時令及季節性的出品，魚生日日新鮮空運，希望透過這間餐廳，將一些高質素的食材，以大眾化的路線介紹給大家。」

八品刺身拼盤（$468）是招牌，基本會有牡丹蝦、北海道海膽、拖羅和吞拿魚，剩餘四款就以時令海鮮為主，最近就有帶子、赤貝、蝶魚及廣島蠔，其中牡丹蝦鮮甜爽彈，拖羅油潤甘甜。金目鯛刺身（$488/半條）有薄切及厚切，肉質細膩緊實，後味帶點甜香。燒物推薦自家製一夜干燒魚（$148），馬友魚簡單調味再燒，魚肉外脆內嫩，帶點焦香。整體菜式豐富，刺身壽司以外，還有串燒、鍋物、天婦羅等，加上氣氛好好，朋友聚會就好適合。

採訪、攝影：《飲食男女》

秋嵐日本料理

地址：鰂魚涌英皇道1010-1056號東匯坊地庫72號舖

電話：2111 3129

營業時間：星期一至二11:30am-3:30pm，星期三至五及日11:30am-3:30pm，6pm-10pm（星期六休息）

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