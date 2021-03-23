疫情下餐廳各出奇招吸客，旺角康得思酒店的米芝蓮一星中菜廳明閣，最近就首次推出雙人下午茶餐，只需$188/2位就可嚐到四款招牌菜式及點心，覺得份量太細？還可以用75折加購點心或餐廳菜式，優惠期至6月30日。

招牌美點下午茶提供明閣四小碟及茶壺松茸竹笙清湯，至尊蜜汁叉燒肥瘦適中，甜香得來還有燶邊；龍帶玉梨香懷舊少見，帶子、蝦膠及梨各一層，鮮味清甜；芹香馬蹄海蜇頭特別爽脆，松茸金菇蟲草花將材料切成碎粒，菇香濃郁。

點心就推薦帶子賽螃蟹餃，以手工菜賽螃蟹做餡，面上還有帶子，層次豐富；酥炸釀鮮蟹蓋炸皮酥脆不厚，蟹蓋釀入大量蟹肉，啖啖鮮味；銀湖天鵝酥外層酥脆，內餡的燒鵝餡甜香惹味；甜夢仙境則是四款甜點：黑白芝麻布甸、椰汁抹茶馬豆糕、杞子桂花糕及燕晶凝，口味清甜，滑溜芳香。

招牌美點下午茶

價錢：$188/2位（茶芥$30/位）

日期：即日至6月30日

時間：每日3:30pm-6pm

明閣

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓

電話：3552 3028

營業時間：星期一至日11am-2:30pm，6pm-10:30pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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