濕疹發作時痕癢難受，很多患者都會搜尋不同方法去舒緩濕疹問題，營養學家Tina Cheng指出，近代有研究發現，維他命D對濕疹、免疫系統、維持正常皮膚健康生長都有幫助，亦可以增強鈣吸收，令牙齒、骨骼維持健康成長，0-1歲每日建議攝取400 IU，1-70歲攝取600 IU，70歲以上攝取800 IU。

在天然食物中，高脂魚類的三文魚的維他命D含量最高，平均每100克含有520 IU。三文魚除了含有豐富維他命D之外，亦含有人體必需的脂肪酸奧米茄3，有助對抗發炎，亦可以維持皮膚、頭髮光澤和健康。由於三文魚是深海魚，擔心會積聚重金屬，建議每個星期吃2-3次，每次大約100-200克熟的三文魚已經足夠。由於維他命D是脂溶性維他命，煎煮時加少許油分，已經足夠增加維他命D的吸收。

第二位的是添加維他命D的豆奶，平均250毫升豆奶含有120 IU，除了維他命D之外，豆奶亦含有豐富鈣質，對於強化骨骼、牙齒健康非常重要。另外，豆奶亦含有多酚類，這種抗氧化營養素已經證實有助抗心血管疾病。

排第三位的是牛奶，添加維他命D的牛奶，平均一杯240毫升大約含有100 IU。牛奶含有豐富蛋白質、鈣質，有助骨骼、牙齒健康成長。雞蛋黃亦含有維他命D，平均一隻含有40 IU。更含有不同維生素、脂肪酸，以及一種很好的成份卵磷脂，可以維持心血管健康。要吸收卵磷脂或維他命D，最好加少許油烹調，而煮熟雞蛋黃食用的效果最好，建議一個星期吃約2隻熟蛋黃已經足夠。

採訪、攝影：《飲食男女》

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