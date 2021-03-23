以前跟朋友到外面燒烤，通常要提着食物和物資上山下海，如果只想要個場地燒烤，便要到大西北才有燒烤場，食物質素還很參差。最近美心集團，便於沙田河畔新開了露天燒烤場Pop n’ Grill，一改燒烤場老套風格。

Pop n’ Grill經理Issac介紹道，餐廳是以燒烤作為主題的西餐廳：「一來我們的地理環境，坐擁沙田城門河美景，餐廳分別有室內和室外範圍，室內部份目前是提供餐廳的西餐廳。重點是客人自助燒烤服務。」

自助燒烤服務十分方便，客人入座後點選食物，然後員工便會替客人起爐生火，再端出食物讓客人燒，毋須自行預備物資。豪情萬里二人餐($498)主要以海鮮為主，每一個套餐包含了蜜糖和調味料。海鮮也算新鮮，美國龍蝦尾彈牙，帶子肉偏小，但味道頗鮮甜，只需簡單調味。4-6人餐($988)比較多丸類和扒類，春雞已經調校好味道，可以直接燒，直接享用。份量再不夠，還有幾十款配料單點，安格斯肉眼($308)肉眼扒有十安士重，不過比較講求燒的技巧，如果擔心技巧不足，便可詢問師傅幫忙燒。土匪豬手($188)很有驚喜，外皮像魚皮般香脆，而且肉汁豐富。整體套餐價錢和單點食物並不算便宜，但比起舊式的燒烤場整潔、方便，最緊要是坐擁河景。

採訪、攝影：《飲食男女》

Pop n’ Grill

地址：沙田源禾路1號沙田大會堂天台花園

電話： 3188 5170

營業時間：11am-10pm

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