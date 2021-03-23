灣仔最近開了不少咖啡店，有一間以「呼吸、慢活」為主題，裝修顔色搶眼，在鬧市中非常突出。

Bow Coffee店名借廣東話「煲咖啡」的諧音命名，因爲有些港式茶餐廳的咖啡是煲出來的，因此以此為店名。咖啡店與不同的本地品牌合作，支持香港食材。例如使用了香港「原蜜」的Bow Coffee （$ 48），採自香港本地原生樹鴨腳木樹的蜂蜜，可中和咖啡的苦澀。煙硝紅茶（$45）來自瑜茶舍，帶有煙熏的香味，非常特別。Live & Breathe（$48）自家製西柚汁加梳打和濃縮咖啡，多了酸甜味道，倒下去顏色很漂亮，打卡也十分適合。貝果和酸多士都是全人手製作，來自T.H.E Deli Blendit的產品，會定期更新口味，走輕盈健康路線。

咖啡店由虛擬保險公司開設，負責人Basil表示：「除了幫打工仔打氣，這裏也能變成社區中心，讓客人聚集於此。」咖啡店裏設有社區客廳，同事們捐出了書本，上面寫上讀後感，可以跟灣仔區街坊交流一下，還設有郵箱，如果客人有一些生活小智慧，都可以寫下來互相交流。

Bow Coffee

地址：灣仔皇后大道東58-64號帝后商業中心地下

電話：從缺

營業時間：星期一至六10am-4pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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