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日本生蠔｜全城熱搶日本即食生蠔 唔使$10/隻 肥美又爽甜 日籍大廚：拖水再加酸汁食最正

1小時前

香港人喜歡吃日本海鮮，不過因為疫情去不到日本，惟有買回家吃。近來最多人搶購的一定是盒裝日本即食生蠔，以最常見的500克包裝為例，價錢由$170-$260不等，差不多每間網店、食材批發店，甚至街市海鮮檔都鋪天蓋地有售。愈來愈多人買，每次返貨都沽清，要提前三至四日預留。「平均每星期賣一千盒，主要因為方便，不用開殼，一打開便可即食。」海鮮外送店抵鮮餸老闆黎生笑說。

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平時吃的日本生蠔，不是急凍便是原隻連殼，這些生蠔就方便得多。日本漁民捕獲生蠔後，在24小時內剝殼、消毒和包裝，所以生食都沒問題。「由開殼到入盒，須經過48小時紫外光，並在無菌水裏面養住它，讓它處於無菌狀態才入盒，不放任何防腐劑，所以食用期較短，大約只有三日。」日本食材供應商Zen Foods助理經理Gary說。

食法方便，但起初來港時因為未流行，賣得頗貴，差不多$300一盒，至現在四處都有人賣，才愈賣愈便宜，平均$200一盒便買到。「跟有殼的日本生蠔比較，平均賣四十多元一隻，這些一盒有廿多隻，抵吃很多。」大埔街市陳沛海鮮老闆Kevin說。

市面上之所以這麼多來貨，因現時是日本生蠔當造的季節，加上疫情影響銷路，當地供應商便開始大量出口到香港。即食生蠔屬於真蠔的品種，香港人熟悉的廣島蠔和熊本蠔都屬真蠔，體型較細小但蠔肉圓渾，清甜爽口得來有海水味。

市面可找到幾個品牌的即食生蠔，每個的味道都有些不同 ，有的較爽，有的較腍，也有的蠔味較重。當中最受歡迎的，是產自播磨灘的生蠔，因它最早引入來港，先入為主，所以爭着買。這款即食生蠔在日本樂天是熱賣商品，生蠔在日本瀨戶內海播磨灘的室津漁場，養殖至少兩三年，那裏的水質出品優質，生蠔更被譽為海中的牛奶。「留意當造期由二月到五月，要吃便要把握時間。」Gary解釋。

這些日本即食生蠔，紅到連香港的高級日本料理店如Ginza Iwa的日籍大廚本山太一郎都會用。記者買齊坊間最常見的四個牌子給他試食。他指四款的味道很接近，大致上都軟滑，只是有的較腍，有的較爽，有的銅味較重。不過如果要選一款，他覺得播磨灘產的最好吃。「以前我一向用自己開殼的生蠔，但質素不穩定，這些即食生蠔一定沒問題，全部優質的都放進去，加上成本可以接受，所以現在都有用它來做廚師發辦的前菜。」不過，他建議吃生蠔前，最好先用過濾水清洗，然後用熱水輕拖，切開一半，最後加些少辣椒蘿蔔蓉、葱花和酸汁來吃。這做法不但令味道更有層次感，更重要的是將生蠔煮至半生熟才給客人，會令人吃得較安全。

「始終是生冷食物，購買時最重要留意食用日期，還有看看浸住生蠔的水夠不夠清。如果不夠清，即是代表蠔放久了。」抵鮮餸老闆黎生說。

香港高等教育科技學院食品與健康科學系副教授方麗影博士，看過這些即食生蠔的相片，她指，「它有完整的包裝，加上用水浸住生蠔，亦寫清楚食用有效日期，我覺得值得信任。但不可以說百分百沒風險，很多時消費者購買這些即食生蠔，風險除了視乎包裝的完整與否，另外也要看購買過程時的冷藏溫度是否足夠。尤其是現在天氣開始潮濕和回暖，如果長期將即食生蠔放在溫度較高的環境，保存期有機會被縮短或間接污染。消費者要因應自己的腸胃，如果較易敏感，或者吃了生的食物而有些少不適，都有機會導致腹瀉。這樣就盡量不要購買。」

採訪：黎詠詩

攝影：陸羽勝、潘樂文、鄧廣基

Zen Foods Co. Ltd

網址：https://bit.ly/3lGOSHY

抵鮮餸

地址：長沙灣東京街56號地下

電話：6449 9813

營業時間：2pm-7pm

陳沛海鮮

地址：大埔墟街市及熟食中心

電話：63337176

營業時間：9:30am-8:30pm

Ginza Iwa

地址：銅鑼灣駱克道459-461號The L.Square 17樓

電話：2804 2004

營業時間：星期一至六6pm-11pm

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