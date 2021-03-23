每個行業都有一個終點，是每個人努力奮鬥的動力，酒店行政總廚應該是不少廚師心中的終極目標。不過前澳門文華東方酒店行政總廚黃德榮，便覺得這個人工高福利好的位置，對他是個掣肘，兩年前辭職回港發展，和相識三十多的師兄弟，在 大角嘴 開了家小菜店，叫聚小館。

曾任職利苑 澳門文華東方酒店

只看門面及餐牌，去年尾開業的聚小館彷彿一間尋常小菜館，但老闆之一兼大廚黃德榮其實來頭不小。十七歲入行，曾任職利苑、南海一號，後被澳門文華東方酒店賞識，2016年擔任中菜總廚一職，廚藝備受認可：「當時試菜，有餐飲總監、西餐的副行政總廚和德國籍經理，都很喜歡我煮的菜。」

手勢受人欣賞，又可以管理整個中菜部，但最後還是決定回香港。一來他覺得 澳門 終究不是熟悉地方，尋找食材總是不夠得心應手，二來自身性格也不適合在酒店工作：「當我想推出新菜式時，必須經過主任、總監、總經理審批，再要配合公關宣佈。行政總廚只是中高層，有很多人還在上面管，很多規限去限制我做事情。」

他笑言自己可能比較性子急，今天想到一件事情，第二天立刻做︰「在酒店就浪費很多時間，批准時，我已經沒有那份熱情，去做我想做的事情。」最後一根稻草，就是寶貝女兒：「我女兒開始長大，她曾來澳門找我，我跟她小聚之後，送她坐船，她也想哭。」

和朋友聚首 拍檔開小菜館

奮鬥二十多年，最後在擔任行政總廚的第三年離開。2019年回港後，為了爭取時間和家人相處，他放下廚師工作，曾跟朋友做裝修，半年後，數位認識了三十多年的兄弟主動找上門，打算一起開餐廳：「我們每人分工合作，各展所長，我負責廚房，他們負責找舖位、裝修。」

餐廳能招待四十多位客人，除了單點餐牌菜式，還有一樣是餐牌上沒有寫明，只限熟客才知：「這裏舖位小，座位少，我有個概念，是做 廚師發辦 ，按個人喜好，我可以設計客人的餐單。」他認為中餐館較少提供廚師發辦，客人只能根據餐牌點菜：「他們對廚師沒有信心，但我就覺得要讓客人對廚師有信心，安排他們吃甚麼。」廚師發辦在午市已經開始，每位$198起，晚市每位$328起，次次菜式不同。

廚師發辦$198起 魔鬼炒飯開胃

店內提供的小菜，大都是傳統口味，以酒店大廚出品而言，價錢出奇地親民，但製作不欺場。 杏汁燉白肺湯 ($78)燉至少五小時，堅持自家製杏汁，鮮味濃郁，豬肺洗得乾淨，不含異味。 辣子雞 ($128起)採用油分多的三黃雞，炸得外皮鬆化香脆，肉質有油香。

亦有些創作菜，黑松露脆皮蘑菇卷($68)以腐皮包裹蘑菇和黑松露醬去炸，口感層次豐富。魔鬼 炒飯 ($68)是自創招牌菜，鹹、辣、香並存，一推出已大受街坊歡迎。客人梁生：「這是用豆豉鯪魚做的炒飯，我未曾吃過，頗好吃。價錢在這區只是略貴一點，但菜式很特別。」食客阿輝也是魔鬼炒飯粉絲，已經是第二次來：「魔鬼炒飯很有味道，有鑊氣，夠味，有一點辣，味道是其他地方沒有嚐過。」

首次創業卻不後悔

打工雖然掣肘多，但相對創業做老闆，黃德榮坦言現在辛苦多了：「凡事要自己落手落腳，以前想入貨時，打電話到採購部叫同事，不合心水，就讓同事退貨。」對比舊照片，黃師傅明顯消瘦多了：「在酒店和大集團做，壓力來自上頭。自己開餐廳，便是自己給自己的壓力，亦是我堅持的原動力。」

他不諱言，由朋友變生意合夥人，磨擦少不了：「我是比較暴躁的人，所以間中我會罵他們，可能是多年來已習慣，希望他們三位明白我，着緊所有東西。」幸好另外三位拍檔都是跟黃師傅認識了二三十年的老朋友，對他性格十分清楚：「不認識他的人，會覺得他很兇，認識了他便知道他是口硬心軟。」、「他很有趣，有時候很兇，有時候很溫柔，做事時很認真，私底下很友善。」、「他做事認真、勤奮，做事很細緻。」

步進四十四歲，才決定重新開始，黃德榮卻不後悔﹕「我覺得是值得，自己一邊安排，一邊讓餐廳成長。」他覺得最開心，是能夠重奪出品的話事權：「可以做自己。」

採訪、攝影：《飲食男女》

聚小館

地址：大角嘴大全街41號地舖

電話：35682780

營業時間：11:30am-10pm

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android