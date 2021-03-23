上環跟中環只得咫尺之隔，生活步調卻是南轅北轍，隱藏在上環半山必列者士街一幢舊樓地庫的願榮光咖啡室，位置絕對不起眼，甚有尋幽探秘的隱世feel。不只名字搶眼，就連食物也十分IG-able，例如富士山造型的飯糰便是小店的打卡名物，不枉大家花腳骨力爬完長長樓梯，再歎一杯精品手沖咖啡偷得浮生半日閒。

咖啡店店主Marcus亦是駐店咖啡師，對手沖咖啡頗有研究。「大概5、6年前，我在另一間呂Knockbox飲了一杯埃塞俄比亞咖啡，覺得好有趣，顛覆了我對咖啡的認知。那杯咖啡喝起來有花香，就似是檸檬茶、花茶般，原來咖啡可以沖到不同味道，有不同果實味。」這杯咖啡就是Marcus踏上成為咖啡師的契機。「我之後參加不同的咖啡課程學沖咖啡，也看了30多本咖啡書來增進有關咖啡的知識。咖啡就像紅酒般，不同的莊園產地、土壤、處理方法、山高、海拔等，都會令味道千變萬化。」

Marcus開店前更到上環蘇杭街一間老牌子精品咖啡店打工，吸取經驗。「老闆教曉我不同咖啡知識、經營概念、工作如何可以更乾淨有條理，受用不盡，好慶幸有他這個好師傅。」店內特設精品手沖咖啡體驗（$80-$150）：「每一個Barista同事都會好用心落枱向客人解釋，不同的產地會有不同味道，運用舌尖、舌面、舌根都會分別喝得出各種味道，並會教導一些小技巧去分辨咖啡中特別的甜味及果酸，喝起來就像一杯花茶或果汁。同時藉互動了解客人口味，為他們度身訂做一杯最適合的手沖咖啡。」咖啡店的名字，寄寓了Marcus對香港的盼望、對香港人的支持，他同時期望以啡會友，打造一間有人情味的咖啡店，召喚同路人一起分享精品咖啡的文化，用各種咖啡故事將人聯繫起來；而客人每點一壺精品咖啡，就像上了一堂咖啡速成班，寓享受於學習。

每個咖啡師都會夢想擁有一間屬於自己的咖啡店，Marcus鍾情上環寧靜的避世感，能夠好好享受生活。「上環的生活節奏比較慢，跟旺角及尖沙嘴的人來人往很不同，在那裏有多少人可以靜心聽我們講解咖啡的不同知識？這店的位置雖然較偏僻，與世隔絕有好有不好，客人的步調較休閒，可以有較多時間慢慢欣賞一杯咖啡，品嚐到其不同味道。」

一室懷舊傢俬再加和風枱布，氛圍悠閒得來帶日本味道，連菜式也充滿東瀛風，可以一解部份香港人未能「返鄉下」的鄉愁。「我們主打家庭料理，希望客人來到就像回家吃飯般，可品嚐到用心製作、有溫度的料理，有幸福的感覺。富士山御結（$60/兩件）是即叫即製，上枱時仍是暖笠笠，客人特別喜歡肉鬆口味，因為我們加了又鹹又甜的秘製醬料，增添其濕潤可口度，不似坊間般乾身涸喉。」其他日式料理還有吉列豬扒定食（$140）、日式素菜定食（$110）、宇治抹茶紅豆蕨餅白玉甜品杯（$60）及日本櫻花福餅配鮮果雪葩（$80-$100）。

採訪、攝影：《飲食男女》

願榮光咖啡館

地址：上環必列者士街31號地庫

電話：6843 6772

營業時間︰星期一至日9am-6pm

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