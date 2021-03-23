上集《食勻18區》，楊英偉（木村）就去了中環café食藍莓芝士餅，今集則由Son姐接力，帶路到九龍城食泰國菜，她說：「提到泰國菜，大家不是想起有哪間餐廳，而是想起九龍城這個地方。」九龍城泰國菜店眾多，不過大部份也是食傳統泰菜，例如咖喱炒蟹、生蝦、沙嗲串等，但今次這間就明顯走年輕化路線，吃一些地道的泰式粉麵飯為主，店名叫BTS，不是韓國人氣男團的意思，泰國華僑店主Jim解釋：「BTS是泰國的架空鐵路，希望我們可以開到區區也有分店。」Son姐聽後不禁讚他雄心壯志。

豬手即叫即炸 配秘製酸汁惹味

第一道菜是牛丸牛肉船粉（$58），湯底紅紅啡啡，Son姐舀起一匙羹湯，隨即問店主湯底是否有豬血，Jim說：「原本想用泰國豬血，但不能出口到香港，因此改用了豬紅，壓碎拌勻後，再加入中藥材和豬骨熬製。」Son姐覺得湯底偏甜，帶有藥材味，不過令她難忘的卻是金邊粉，她說：「我自己在家也經常煮粉食，但也不及這裏的滑。」而且金邊粉吸盡湯汁，十分滋味。

接着Son姐一囗氣試了兩道較特別的菜式，分別是安格斯牛小排俺沙律（$118）和炸豬手（$118）。Son姐對沙律的賣相評分一般，「對這道菜的期望不大，因為賣相很單調。不過食完之後又出乎意料之外，味道酸香，牛肉軟嫩。」用了美國安格斯牛小排，加入紫葱頭、芫荽、青檸汁拌製而成，Jim說：「牛肉只要優質，用少許調味料已經足夠。」炸豬手則用了德國豬手，即叫即炸，Son姐說：「試食前必須告知大家，因為拍攝關係，這道豬手已經放了一段時間。」不過她咬下豬皮時，依然發出清脆的卜卜聲，而豬肉最好蘸秘製酸汁，中和肉的鹹味。

海南雞飯 皮爽肉嫩

假如大家有到過泰國旅行，必定會看過叉燒乾麵這道菜。Son姐得悉這裏也有得賣，也不禁佩服Jim的勇氣，她說：「廣東燒味中，叉燒真的不會輸。」Jim原本想用港式叉燒製作，但這樣自然失去泰國風味，於是就自家燒製，並配上特色叉燒汁。Son姐試食一件叉燒後便說：「肉質又不是十分嚡，如果大家喜歡吃瘦叉燒，也自然接受這款。」最得Son姐歡心是鹼水麵，麵質爽彈，她也大讚拌麵的蒜茸油，「很有油香，下次再來食時，我一定會叫多油。」

最後，試食海南雞飯（$78），Son姐說：「我教煮海南雞飯那條（YouTube）片，觀看次數也有五、六十萬，不過我煮的是馬拉風格，並非泰式。」這裏的海南雞飯，雞肉浸過冰，因此皮爽肉嫩，而飯除了用上泰國絲苗米，也特別加入泰國糯米，增添口感。Jim解釋即使身在泰國，也未必吃到優質泰國米，因為大部份的絲苗米也是出口的，Son姐說：「所有優質食材也過來香港，香港人真的很有福氣。」

採訪、攝影：《飲食男女》

BTS美食站

地址：九龍城南角道11號地下

電話：2716 7838

營業時間：星期一至日 12nn-12mn

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android