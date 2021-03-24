難得晚市堂食令鬆綁，今天約朋友出來聚聚，約在中環結志街街尾的居酒屋「北海道炉端悦蔵」，日本人大廚主理，主打的是爐端燒，開業數年，甚少宣傳，依然人氣不俗，平日更有不少日本人上班族幫襯，可見食物有一定保證。

店內甚有小店風情，吧枱位置放了當日新鮮食材，亦見到日本大廚為客人準備料理，氣氛甚佳。看看菜單，選擇不少，爐端烤魚到日式燒鳥，炸物小吃到壽司刺身也有做，此外店家亦有提供當日時令海鮮，價錢亦算合理。

先要了一條鰺魚（$348），可做兩吃，半邊做刺身，半邊則鹽燒。刺身薄切，鰺魚魚味不算太濃，但佐以薑茸與葱粒，即可帶出清甜味，肉質亦帶脆，尚算新鮮。燒魚確實火候到家，鰺魚魚身薄，但仍燒得皮脆，魚肉不乾柴，保持水潤，惟略嫌鹽味可重手一點。其他燒物也見功架，雞腿肉（$58）烤得外皮帶焦脆，雞肉緊緻紮實，配柚子胡椒提味，愈吃愈開胃。烤蘆筍原條烤好切段，外層燒出焦香，裏頭水甜爽脆，吃來清甜，有水準。

再要了些炸物佐酒，公魚天婦羅（$88）炸衣薄而乾爽，熱度十足，蘸鹽品嚐，帶出公魚那獨特微甘，一口一尾，吃得過癮。另一道吉列豬扒（$72），用沖繩三元豚肉，豬扒錘薄，大大一塊，上麵包糠炸，吃來外面極脆如餅乾，裏面豬肉鬆化帶脂香，酥嫩不柴，比厚切豬扒要細嚼慢咬，作為居酒屋的下酒菜，更之合適。

總括而言，小店能在中環經營多年，實在不無道理，一來食物有水準，二來價錢合理，酒水甚至在同區而言，可算相當抵飲，選擇亦多；加上服務到位，叫人吃得輕鬆舒服，值得推介。

北海道炉端悦蔵

地址：中環結志街52號地下

電話：2885 8212

營業時間：星期一至日11:30–3pm，6pm–11pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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