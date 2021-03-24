說到馬來西亞出名的手信，一定少不得永香肉乾，幾乎所有遊客到吉隆坡都會去買手信，雖然近一年多都無法前往旅行，但最近在香港網店Malala也能買得到了！

永香肉乾是吉隆坡老字號品牌，創立於1972年，到現時仍保留全手工製作，採用傳統炭烤方式，把肉乾放在竹枝再煙燻，令味道多了點煙燻味，甚受當地華僑歡迎，店內每逢農曆新年都人山人海。

網店Malala Store則選了當中三款人氣產品帶來香港：蜜汁火腿肉乾（$308）、傳統切片豬肉乾（$238）和香辣豬肉乾（$238），所有肉乾都是真空獨立包裝，一大包有4至5包，每包兩片，可以存放10天。想要更美味，可以先翻熱肉乾，用熱水浸、微波爐或是氣炸鍋也可以。

蜜汁火腿肉乾肥瘦相間，肉質厚，塗上了一層野蜂蜜，蜜香重，滋味又不會太油膩。網絡上一搜尋，也有不少網絡紅人介紹。傳統切片豬肉乾由百分百瘦肉製成，肉質紮實，帶有竹香味。香辣豬肉乾用獨家秘方香料和辣椒片，辣味會慢慢出現，非常香口，愛吃辣的人不要錯過！

Malala Store

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採訪、攝影：《飲食男女》

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