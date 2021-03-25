又到糧尾之時，還要捱好幾天才發工資，想要吃得省一點，旺角新開張的傳承清湯腩專家，可能是糧尾救星。因為他們有新張優惠，一碗五寶麵只需$23，男士都夠飽。

小店賣點是採用騸牯牛，李法熾是傳承清湯腩專家負責人兼大廚，他找的供應商，就是行內鼎鼎大名的牛皇莫，他笑言當時遇到小考驗：「起初我去找負責人，他不在。第二次我問他會否賣貨，他叫我先做一碗麵讓他試，我便做一碗，他試完覺得可以，才交貨。」

指定用騸牯牛，是因為大廚認為騸牯牛的肉比較香，脂肪比較多，油香味重。除了選用靚食材，湯底也非常重要。李法熾師傅說湯底是祖母留下，所以餐廳名字叫傳承：「我小時候很喜歡吃牛，配方傳到我手中，我便把它演繹出來，這就是我小時候吃的味道。現在祖母已經不在了，父親也都不在了。」開店也是完成了他們的心願。

每天用十五斤牛骨煮湯底，還添加了杞子和甘草，火候足，入口不過油。用料足，又位於旺角黃金地段，價錢自然貴，平均消費突破五六十元，清湯牛筋拼牛腩($60)中的牛腩脂肪比較多，肉質可以再嫩一點，油香濃郁。騸牯肥牛麵($108)是全店最貴，價錢不便宜，但肥牛佔滿整個表面，頗為足料。肥牛選用腩頭位置，肉味比較重。咖喱牛腩撈麵($56)的咖哩汁比較稀，如果再濃稠一點更好。

為了吸引客人，推出限時優惠，原價$88的清湯五寶麵，逢星期一至日的下午二時至五時半，就減價至$23，低至二六折，非常抵﹗五寶分別是肥牛、牛腩、牛筋、牛丸和牛舌，份量十足，牛腩鬆化，牛筋腍滑，價錢平絕區內。銀行結餘不多的牛腩迷，一於把握優惠試試水準。

採訪、攝影：《飲食男女》

傳承清湯腩專家

地址：旺角廣華街2-20號翠園大樓2期地下6號舖

電話： 9848 2718

營業時間：星期一 9am-9:30pm，星期三至六 12nn-9:30pm，星期日 12:30nn-9:30pm，星期二休息

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