新蒲崗 一向多老店，可惜開業55年的彩虹餐廳，終於迎來彩虹消散的一天，這間1966年開業，至今延續三代的茶餐廳，老闆剛宣佈三月尾光榮結業。

三兄弟接手40年

「最早期這間餐廳就是我爺爺開，後來傳給三位兒子，我爸爸最大，還有兩個弟弟都在這裏做，不過之後兩個叔叔退出，由他獨立支持。初期撐得好辛苦，之後到我們中學畢業，他健康出現問題，就召了我們回來。」大哥黃雨文憶起當年接手經過，四十年來，他一直負責櫃面，二弟黃炳煒管理樓面及人事，三弟黃炳標就主力負責出品，各司其職。

數十年來，三兄弟跟從爺爺爸爸傳下來的配方去做，賣的都是尋常茶餐廳食物，但也做得有板有眼。招牌茄汁豬扒 燴意粉 ，意粉先加入茄汁大火炒香，豬扒即炸後切好鋪面，最後澆上秘製燴汁，每份大碟足料，意粉不會軟爛，豬扒鬆軟，整體酸甜開胃。 奶茶 同樣不錯，茶底每日由三弟調配，按傳統混入四種茶葉，濃淡適中，入口順滑。多年來始終有一班熟客捧場，洪先生就是其中一位﹕「光顧10年了，每星期都起碼吃4-5天，主要都是吃奶茶麵包。」

宣佈結業 非常不捨得

「其實每間茶餐廳的食物差不多，我們不是多款式，但自問出品不會隨便。」二哥透露當年早上一開門就做到收舖，由7點做到11點半收工，成績非常輝煌。今時不同往日，生意越來越難做，疫情更加令生意大跌三分之一，「可以說沒有熟客好難生存，年輕人經過門口，見到門面老餅都不太想進來。」

加上爸爸媽媽在這兩年間相繼離世，所肩負的責任與壓力相對細了，幾位老闆的下一代又對飲食業沒興趣，「後面沒人肯上，你說我們怎樣延續﹖雖然60幾歲不是年紀大，但以往做得太操勞，熬得太厲害，身體狀況是差，個個身體都有問題，既然如此，這麼辛苦為了什麼，是否應該留些時間養好身體？」大家商議後，決定忍痛結束三代的心血。

對這間養育他們數代的小店，三兄弟表現十分不捨，「心情不好，我寫這張紙時，黏上去的那一刻，我手震的，我真的手震，幾十年了。」二哥一面傷感，語帶欷歔，不過他坦言人總是改變，「將來怎樣，暫時都想不到，或者養養身體，如果真的悶，再拼搏過又如何呢？」

彩虹餐廳

地址：新蒲崗彩虹道8號地下

電話：2320 7742

營業時間：星期一至六7am-6pm

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android