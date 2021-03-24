這個豉油雞，真正由細食到大，我細細個就食。不過印象最深刻的，不是好好味的味道，而是做這個豉油雞過程中的油花四濺。最鍾意入廚房八卦睇煮餸的我，都會退避三舍，水溝油的噼嚦啪啦，好似爆炸咁，萬一被油彈到，即刻起水泡，真係唔講得笑。回想起那個場景很有電影feel，家廚拿着鑊蓋像盾牌搬擋油，像不像神奇女俠、美國隊長的武器？

這豉油雞要整得好食的先決條件，是一定要買黃油雞，以前我記得是用雞油起鑊爆薑葱的，所以昔日用動物脂肪包括雞油、豬油做的餸菜，就是比現在用健康的植物油做出來的更色香味俱全。就是因為怕那些油濺到四周圍都係，我家中很少做這個古法豉油雞，想食豉油雞我會改用豉油汁浸，好似瑞士雞翼咁做法。不過兩種做法做出來的效果真的不能比較，沒有經歷過葱油爆煎的過程，就做不出香氣四溢的豉油雞。

有人嫌我煮餸咁多嘢講，口水多過茶，有人喜歡睇我煮餸，除了因為我的食譜真係得之外，更加喜歡我一邊煮一邊分享人生道理。是但啦！我冇所謂，煮餸的道理和我做人的哲學一樣，最緊要煮得開心啱自己口味就得啦！其實喜歡煮食的人，身邊都一定很多朋友，否則咁鍾意煮成日煮，煮完搵邊個食？

古法豉油雞改用雞翼得唔得？係可以嘅，不過風味不一樣，始終雞油有其獨特的香味，一整隻雞上碟，看頭都不一樣，而且有人鍾意食雞胸有人鍾意食雞髀，亦有人鍾意食雞背，甚至雞頭、雞腳、雞pat pat，悉隨尊便各適其適，幾時都係最好嘅！

醒個貼士畀大家，可以預早一日買定雞，洗乾淨抹乾淨用廚房紙包住，雞肚內亦塞入廚房紙，煎的時候風平浪靜好多，大家不妨試試。

材料：

三黃雞1隻

頭抽1碗

老抽1碗

冰糖1碗 （可加多減少）

玫瑰露1茶匙

水適量

薑1塊切片

葱1紮

做法：

1.燒紅鑊下油爆香薑葱，之後取出薑葱保留薑葱油

2.雞洗乾淨抹乾水，放入鑊中用中慢火煎香四面，小心熱油飛濺

3.雞煎香後，把爆香了的薑葱塞入雞肚內

4.一次過加入老抽、頭抽、冰糖及適量水分，煮滾豉油汁

5.加入玫瑰露，收慢火煮大概30分鐘，其間不時翻動，直接用筷子插入雞腿最後部份，流出透明汁液便已經煮熟

6.取出雞攤凍斬件

7.將雞肚內取出的薑葱，放進鑊中跟豉油汁一同煮至稠身

8.煮好直接淋在雞表面，或作蘸汁一同上桌

示範：Son姐

攝影：陳秉謙、葉天榮、魯雋華

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