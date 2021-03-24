多汁彈牙的貢丸是打邊爐常見的配料之一，咬一口，爆出濃濃豬肉鮮香，彈牙有咬口，無論在台灣抑或香港都好受歡迎。香港可以買到的貢丸品牌有很多，有些來自台灣，也有不少香港本土出品。到底哪一個品牌的貢丸最美味，今次邀請到來自台灣的寬巷子料理研發長黃銘偉師傅，盲試10款貢丸。

貢丸以台灣新竹出產的最有名，因為用上剛宰殺不久的新鮮溫體豬肉製作而成。黃銘偉師傅說：「至於為何叫貢丸，是製造過程必須用木棒一直去攪碎肉，所以在過程中會產生貢貢聲，這亦是閩南話，所以延伸出來叫貢。」他指可從外觀、口感和味道三方面去評分，「一是外觀，顏色不能太白或太黑，以及要平滑；二是口感要紮實彈牙，不能過韌或過粉；最後是味道，鮮甜多汁，有豬肉鮮甜味。」每項最高5分，總分15分。

台灣老字號貢丸 鮮甜多汁取滿分

阿中丸子

產地︰台灣

$36.9/300克

香味很夠汁也多，但過於油膩。肉不夠紮實，比較鬆，且偏鹹，吃多了就會膩。外觀平滑，顏色暗沉。(10/15分)

海瑞

產地︰台灣

$68/600克

有原本肉的顏色，這個蠻好吃，因為食到豬的鮮甜味又多汁，不會太乾或太粉。口感的紮實度和彈牙度也有。(15/15分)

振興

產地︰台灣

$33.9/185克

顏色偏暗沉，吃到最後時肉太乾，是因為選用的部份纖維比較多，亦可能落了很多調味品，吃不到豬肉本身的鮮甜。(8.5/15分)

華品

產地︰台灣

$38.9/200克

外觀平滑，單純口感是彈牙又有水分，亦蠻紮實，但加了糖，所以味道不是自然的甜。(11/15分)

極品

產地︰台灣

$31.4/300克

這個蠻可惜，因為太小，紮實也彈牙、味道足夠、有豬肉味。調味不會過多，有自然甜味，顏色亦好。當味道那麼足夠時，可以做大粒些，會更加分。(10/15分)

香港品蜂顏色靚 肉味不重扣分

跳伯

產地︰台灣

$55/300克

是傳統貢丸大小，不那麼紮實比較偏軟。味道來說，因為它是香菇貢丸，所以只吃到香菇的味道，但是吃不到豬肉本身的鮮甜味。(11/15分)

龍鳳

產地︰台灣

$38/200克

外表像放在冰箱很久，然後產生一種酸味，但不是壞掉的酸。肉的纖維比較粗，咬到最後比較乾，是由於選用的肉非單一部位，而是用了很多部位組起來，故有很多奇怪味道。(8/15分)

八方雲集

產地︰台灣

$62/500克

感覺是用粉把它做肉，可能是用木薯粉去製造紮實度。豬肉比例比較少、粉比例較重，所以沒有彈性，就像硬麵包。沒有本身豬肉味，只是用調味調出來。不是本身肉的顏色，而是偏黃了。(7/15分)

鼎級生活

產地︰香港

$35/9粒

顏色是可以，個人覺得不夠紮實比較軟，紮實跟彈牙其實是等號，偏軟就等於不彈牙。香菇也不太濃，肉味也不重，只吃到調味味道而已。(10/15分)

四海

產地︰中國

$52.5/600克

這味道比較豐富，是在吃調味品而掩蓋了本身的味道。肉做得蠻實，纖維沒有做得那麼粗，打得蠻實，但韌了一點，少了點彈牙。我吃一次不會再吃第二次。(10/15分)

盲試完十款貢丸後，由73年台灣老字號、來自新竹的海瑞，憑着鮮甜多汁、不太乾或太粉、口感彈牙而拿取滿分，成為冠軍。

採訪、攝影：《飲食男女》

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