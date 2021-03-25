鮑參翅肚，價錢絕對不便宜，大時大節才去吃吧！銅鑼灣有間新開樓上中菜館，招牌菜之一便是12頭花膠，以為售價動輒過千元，偏偏價錢意外地貼地，只要$368就吃到。鮑汁扣12頭花膠扒（$368），用上十二頭鹹水膠，比成人的雙手還要大。先用上湯將其浸軟，再淋上以金華火腿及流浮山蠔汁製作而成的鮑魚汁，花膠軟滑，膠質濃厚，還帶有金華火腿的鹹香。

大廚灃哥入廚經驗豐富，在廚房工作廿多年，他指自己小時候生活環境不是富裕，花膠都要大時大節才有機會吃到。既然認識了一班供應商，亦懂得找尋平價而高質食材，希望以一個平民價去賣花膠，讓更多年輕人嘗試這些菜式。

另一招牌作脆皮拔絲咕嚕肉（$138），用本地黑毛豬，肉質細緻而且沒有豬臊味，炸漿自家調製，火候十足。咕嚕肉外皮十分透薄，豬肉味濃郁，並帶有山楂甜味。

甚少人做的江南百花脆皮雞（$288/半隻），這中菜廳也有做。將手打蝦膠釀在雞皮上再炸，甚考功夫。脆米鮮魚湯浸東星(時價)，上菜時淋上魚湯，魚肉嫩滑，魚味濃郁。這間中菜館暫時只做晚市，要留意了。

採訪、攝影：《飲食男女》

灃味館

地址：銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場7樓

電話：9426 6880

營業時間：5pm-2am

人均消費：$201-$400

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