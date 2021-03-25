去酒樓飲宴，無論如何都要有條斑才夠體面，近年沙巴龍躉就成為酒樓新寵，幾乎九成都用牠，為何牠會如此受歡迎呢？沙巴龍躉是1996年由馬來西亞沙巴大學研發的人工繁殖養殖魚，他們本來打算養殖純種龍躉，但意外發現由雄性龍躉及䧳性老虎斑混種而成的品種，食量驚人、病痛不多、生長速度超快，養一年已經可以生長至二十厘米長，比青斑快兩三倍，大大降低了飼養成本，所以沙巴龍躉的價錢比青斑便宜近一倍，每斤的批發價最便宜六十多元已經有交易。

雖然價錢便宜，但沙巴龍躉的質素一點不低，牠既有龍躉的鮮濃魚味，又有老虎斑的細嫩肉質，不同部位有不同味道及口感，魚腩油脂超多、魚尾富有彈力、魚皮爽嫩帶膠質，連魚骨都有油脂可以炸。吃法很多，清蒸、紅燒 、燉湯，樣樣都適合，用來做煲仔飯都可以，難怪很受酒樓歡迎。

採訪、攝影：《飲食男女》

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