澳洲龍蝦向來不論身價之高，在龍蝦界中是數一數二的貴價。

但最近龍蝦市場受疫情影響，紛紛大劈價，一隻澳洲龍蝦便宜近四成，由過去三四百元一斤，變成二百元一斤就有交易，街市海鮮檔更賣到成行成市，不少人都把澳洲龍蝦當成家常便飯。

不過到底怎樣分辦購買的澳洲龍蝦是否正貨？

龍蝦買回家後，可以怎樣處理？

傳說中的龍蝦放尿其實是乜東東？

怎樣可以簡單快捷烹調龍蝦，卻又能保留龍蝦最佳鮮味？

今集《飲食男女》直播，就找來老字號海鮮酒家金東大老闆輝哥教路，為大家解構澳洲龍蝦之謎，更會教大家劏龍蝦，以及用蜑家人方法烹調，直播期間會即時解答關於龍蝦的疑難雜症，各位海鮮萬勿錯過。

按此收看果燃台直播

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