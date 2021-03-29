「因為疫情，我有四個月不能飛出去，後來才逐漸有工作。現時有一個月假期，有多些時間去教烹飪。」高級空姐兼日籍烹飪導師惠美小姐以流利英語說。

肺炎疫情自去年爆發後，航空業大受打擊，員工不是被迫放無薪假期，便是被裁。在本地某大航空公司任職超過三十年的惠美小姐也不例外。她來自名古屋，年輕時為了開闊眼界，往美國科羅拉多州讀高中，畢業後回日本工作。23歲投考空姐，由日本來香港工作，後來結婚生子，落地生根，轉眼間已經32年。

「現時我是機艙的客務經理，主要招待高級乘客，如發生問題便要負責解決，同時亦要應付急救的工作。 這是一份很獨特的工作，每當完成工作時，有很多空餘時間，有機會去很多不同的國家，順便觀光和享受當地美食。很多人因為疫情而被公司解僱，但我很幸運。因我對公司很忠心，除了勤力工作，又做了很多義工。公司將我訓練得很好，讓我懂得教導其他員工。」惠美小姐感激地說。

她本身很喜歡烹調，因自小便受家人影響。「我經常看媽媽和祖母下廚，還有每當我旅遊的時候，吃到喜歡的食物，便會嘗試在家烹調。加上我對味精很敏感，一家人平日都很少出街吃。每次家裏有聚會，朋友都會鼓勵我去教烹飪，數年前便在屯門的家開烹飪班。」雖然她的烹飪班經營了數年，但從來沒做宣傳，只靠朋友推介。烹飪班的規模很小，由2人至4人不等，因學生需要親自動手去做，所以她不想有太多人上堂。

她的烹飪班除了互動，更好玩在不像一般上堂的氣氛。因為她喜歡在家的花園中教烹飪，這天早上她便教日本太太做酸種貝果。惠美小姐先講解一下食譜的製作過程，然後示範給她們看，接住便給她們親手去搓麵糰。看着她們一邊學習，一邊碰杯，氣氛輕鬆得很。轉眼間她們便將麵糰搓好和造型，但要待發酵，才可放入爐去焗。她們像朋友一樣，上完堂之後，會一起同吃老師準備的午餐。當日除了吃她做的貝果，還有自家製的漬物和甜品，說說笑笑，像鄉里聚餐。

因為疫情不用經常工作，收入或多或少都有影響。不過，她認為凡事有失便有得。「以前我經要出外工作，從來沒有太長時間去陪伴兒子。這次是最長的時間給我可以陪伴他，令他很快樂。」

採訪：黎詠詩

攝影：葉天榮、潘志聰

Poss’s Cooking

網址：https://bit.ly/3tZsUTx

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android