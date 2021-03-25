台灣，是不少香港人的「第二家鄉」，因為疫情而未能返鄉下掃街食盡夜市小吃逾1年，相信已心癢身痕到相思病發作。對於港漂台灣人來說，又何嘗不是飽受思鄉病之苦？曾擔任私人廚師多年的台灣人丁爸，為回應其LINE的居港台灣人通訊群組700人緊急召喚，遂於2月中在牛池灣一條小巷子開設台灣道地小吃店，是台灣鄉親的隱世聚腳點。丁爸細說其開店緣由：「因為疫情，許多居港鄉親沒辦法回台灣品嚐家鄉小吃，我不如乾脆弄一間街邊小吃店，當一個聚腳點，讓鄉親思鄉的時候，來這裏吃滷肉飯、麵線焿，花個十幾二十塊，一解鄉愁。」

正所謂大隱隱於市，裝修簡樸的丁爸食府，滷肉飯汁的香氣伴隨濃厚鄉土風情，於牛池灣巷弄內隨風飄揚，吸引了行過路過而沒有錯過食神眷顧的麥氏夫婦，麥太太回味再三：「我們剛剛食完大腸麵線（$25）、炸臭豆腐（$45）、滷肉飯（$20）。滷肉飯非常精彩，多肥肉又夠滑，跟台灣食到的一模一樣，是香港遍尋不獲的味道，而且好大碗，要encore多一碗買回家與兒子分享。」

曾任富豪私人廚師

原來丁爸的背景絕不簡單，他在台灣當過21年職業軍人，之後考取廚師執照在當地海邊開餐廳，不少台灣藝人成為其熟客兼好友。「我在單親家庭長大，初中畢業就進了軍校讀書，大概是從民國79年到民國100年服役，退役前是空軍的一等士官長，專門修理飛機。」丁爸笑指自己「嫁」來香港：「我不是把老婆娶回台灣，為了小孩嫁來香港，在香港一呆快7年了。之前曾為住在太平山頂的富豪老闆當私人廚師，也曾任職筲箕灣的煮打菜打冷小菜館。」

感性的丁爸育有一個兒子，抱持爸爸的心腸只煮良心菜，只求顧客食得健康，「丁爸出品的食物一定有三大保證：第一不放味精；第二不放防腐劑，連酵母也不會有；第三不會有色素。所以店內所有麵食，都是只用老麵去發酵，不會找到一克的酵母粉或發泡劑，這是我對食物的一種期許。」

為求忠於台灣味，除了鮮肉每天購自香港街市之外，丁爸敢誇口有80%-90%的食材全由台灣空運進口，所有配醬如蚵仔煎甜辣醬等，更是他親手調製。「要做道地的台灣食物，基本上食材就要用台灣的，店內連醬料如麻油、油蔥酥、豆瓣醬、做米漿的花生，以及做麵線的麵粉等，沒有九成都有八成是從台灣運過來。就如包高麗菜水餃（$35/8隻），我試過用香港的高麗菜，味道真的不太好，惟有從台灣進口。」

早上六時準備食材

丁爸每天早上六時多就會到店準備食材。「所有麵線、餃子皮、盒子皮，都是我即叫即包、擀麵皮，不會大量製作，食物賣光了就沒了，熟客懂得致電找我留貨。」一班台灣鄉親父老最愛丁爸炮製哪些家鄉小食呢？「在香港比較容易吃到滷肉飯、水餃、鍋貼，但臭豆腐、蚵仔煎（$40）、大腸麵線就比較少見，特別是滷筍絲（$25）跟香港的很不同，台灣鄉親必叫。而滷油豆腐（$20/4塊）也跟香港的滷水豆腐不同，台灣油豆腐是三角形，用滷肉飯的汁去滷豆腐，所以會很香。」蚵仔煎的蚵仔 （蠔）專程從台灣空運過來，個頭特別大，件件新鮮肥美飽滿。

小店4個台灣人老闆同聲同氣、理念相同，都是以服務鄉親為宗旨，隨性的丁爸說只要不虧錢、生活過得去，開心就OK了。「我真的沒想過要賺錢，人本來就是一絲不掛的來、一絲不掛地走，賺再多的錢有甚麼用？可能我的人生經歷太多了，所以對金錢的價值觀也不是看得很重，足夠就好。」台灣鄉親來到丁爸食府，每一樣小吃都想吃，大多忍不住點了七八樣。「客人點得愈多、我賺得愈多，而我卻跟他們說只有一兩個人，點這麼多幹嘛？可以慢慢來分開幾次吃。哪有老闆開店不想賺錢？但是我不一樣。」

採訪：鄺素媚

攝影：葉天榮

丁爸食府

地址：彩虹牛池灣貴池徑2號地下C號舖

電話：從缺

營業時間：星期一至日11am-8pm

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