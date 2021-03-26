漂亮橙黃色，滑溜溜，入口軟滑又鮮甜，日本海膽曾是不少港人「回鄉」必食之一，雖然還未能去日本，但尖沙嘴有家日本餐廳，最近就以北海道海膽做主打，推出不少新菜式，讓大家可以止止渴。

店內的海膽菜式，全選用鮮甜度高的北海道海膽，必試燒海膽年糕（$88），將日本街頭小食燒年糕，配搭矜貴的海膽。年糕由新潟縣糯米製成，塗上特製醬油，燒至外脆內軟，煙韌得來富米香，配上鮮甜海膽和紫菜作底，層次豐富。

海膽高湯啫喱（$178）亦值得一試，底層是南瓜蓉，中間則是由日本鰹魚湯底及日本海蝦頭熬製1小時而成的高湯啫喱，面頭鋪滿新鮮甘甜的海膽、三文魚子，海膽和三文魚子的鹹香，加上南瓜的甜，取得一個平衡，面頭少許紫蘇花碎，帶清香味。

日式火鍋吃得多，海膽湯底則較少見，海膽出汁豚肉涮涮鍋（$398），以昆布、鰹魚做成高湯，再加入海膽製成，色澤黃金誘人，配上豚腩片，整體味道昇華。

除了海膽，亦有近來大熱的吉列牛，選用熊本A4和牛，油花和肉的分佈平均，吃下去軟滑得來，肉味濃郁。和牛只炸至3成熟，切開時還會看到鮮紅色的嫩肉，肉汁得以保留，配上帶微辛辣的特製山椒醬汁，甜中帶辣。海膽、和牛迷不妨一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

京都一の傳

地址：尖沙嘴廣東道5號海港城海洋中心4樓402號舖

電話：3101 4981

營業時間：11:30am-10:30pm

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