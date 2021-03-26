護膚品跟甜品，女人永遠不嫌多。踏入春季，帝苑酒店跟法國護膚品牌Darphin合作，推出春日花漾下午茶，除了可品嚐美點，還有品牌護膚套裝提供試用，尤其適合愛美的女士。

春日花漾下午茶盛惠$598兩位，每天下午三時至五時半供應。每份下午茶會附送一份王牌Intral護膚體驗套裝。食客王太跟丈夫被套餐吸引，前來慶祝周年紀念：「我本來在用這個品牌的護膚品，我便收到訊息，剛好是我跟丈夫的二十五周年，便來放鬆一下。賣相很精緻，我試過其他地方，這裏擺盤很好看，而且我喜歡吃蝴蝶酥，所以吸引了我。」

一共有四款鹹點和七款甜點，鹹點分別有鴨肝多士配紅莓乾、煙燻薰三文魚配忌廉芝士、巴馬臣芝士義大利脆棒和焗菠菜酥。鴨肝口感絲滑細軟，三文魚忌廉芝士賣相是一朵花，十分符合主題。甜點則以牡丹、洋甘菊和山楂為靈感，配合護膚品元素。分別有水信玄餅、洋甘菊朱古力巨蛋、山楂朱古力慕絲蛋糕、牡丹紅莓馬卡龍、英式鬆餅、士多啤梨拿破崙和蝴蝶酥。

洋甘菊朱古力巨蛋呼應了復活節，可以把朱古力蛋敲碎，邊吃邊玩。山楂朱古力慕絲蛋糕表面是新鮮山楂所製的朱古力慕絲，味道有淡淡山楂清香。還可以一試招牌蝴蝶酥、迷你士多啤梨拿破崙，最後有英式鬆餅作結。另外可以加$38升級一杯無酒精飲品。有精緻美點，又有護膚品，最好與姊妹分享。

採訪、攝影：《飲食男女》

Darphin 春日花漾下午茶

地址：尖沙嘴麽地道69號帝苑酒店2樓

電話： 2733 2088

營業時間：3am-5:30pm

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android