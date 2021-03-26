材料(6吋份量 6inch)：
雞蛋 2 Eggs
蛋黃 1 Egg Yolk
砂糖 25g Sugar
蜜糖 20g Honey
鹽1/16tsp Salt
低筋麵粉 20g Cake Flour
無鹽牛油 20g Unsalted Butter
步驟：
1.牛油紙放入蛋糕模及預熱焗爐至180℃
2.融化無鹽牛油
3.雞蛋及蛋黃加入砂糖及鹽
4.電動打蛋器打發至奶白色，提起時紋路不易消失
5.加入蜜糖及已過篩的麵粉
6.輕輕拌勻至沒有粉粒
7.牛油均勻淋在麵糊上
8.麵糊快速倒入模具
9.180℃焗5分鐘，途中模具轉180º，再焗5分鐘，放涼後脫模即成
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