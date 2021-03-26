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點Cook Guide食譜｜半熟蜂蜜蛋糕 Molten Honey Cake

1小時前

材料(6吋份量 6inch)：

雞蛋 2 Eggs

蛋黃 1 Egg Yolk

砂糖 25g Sugar

蜜糖 20g Honey

鹽1/16tsp Salt

低筋麵粉 20g Cake Flour

無鹽牛油 20g Unsalted Butter

步驟：

1.牛油紙放入蛋糕模及預熱焗爐至180℃

2.融化無鹽牛油

3.雞蛋及蛋黃加入砂糖及鹽

4.電動打蛋器打發至奶白色，提起時紋路不易消失

5.加入蜜糖及已過篩的麵粉

6.輕輕拌勻至沒有粉粒

7.牛油均勻淋在麵糊上

8.麵糊快速倒入模具

9.180℃焗5分鐘，途中模具轉180º，再焗5分鐘，放涼後脫模即成

Youtube Channel: 點Cook Guide

http://bit.ly/2LX6YBI

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