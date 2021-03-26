抗疫已逾1年，大家多了時間留家自煮都變身大廚，尤其是各地的冰鮮急凍食品推陳出新，極速煮出天天新款的三餸一湯絕非難事。有超過30年製作點心經驗的榮鈦行，點心款式多達40種，在疫情下更受歡迎。不說不知，品牌最暢銷的，其實不是點心，而是即食家鄉煎藕餅。今次《美食的誕生》就帶大家看看整個製作過程。

加入豬後腿赤肉 彈牙有口感

煎藕餅是魚米之鄉順德的名菜，一般多用當地盛產的鯪魚肉和蓮藕入饌，炮製成一片片圓潤飽滿、鮮甜彈牙的蓮藕餅，香煎成金黃色、外脆內軟，更是老少咸宜的佐飯好菜。家鄉煎藕餅，用豬後腿赤肉、蝦肉、蓮藕與葱作餡料，咬來滿口肉香、爽甜彈牙。擁有42年製作點心經驗的董事總經理謝柏倫說：「蝦餃燒賣周圍都有人做，我就想製作一種其他品牌沒有、大家也適合食的食物，便想到家鄉煎藕餅。一推出就好受歡迎，既可作點心也是家常菜，就連不少食肆也買來當食材。」難怪早前家家搶糧囤貨的疫情高峰期，每日可賣出3,000包（每包8件）左右，在競爭對手紛紜的冰鮮食品市場，算是穩佔一席位。

每日手製近24,000件

每日要人工手製接近24,000件蓮藕餅，全靠一眾平均年資逾十多年女工及點心老師傅，猶如摩打手般熟練地進行刨蓮藕皮、切件、絞碎豬肉及蝦肉、拌勻餡料成肉漿、打餅、唧餅、蒸熟、攤凍、包裝、入雪櫃冷藏，翌日早上甚至即日就會運送至各間大型超市，每個工序都是眾人有條不紊地於13,000呎的油塘工場按部就班上演，如機器精準有效率，卻不失巧手工藝的展現。

縱使銷量因疫情而增加，但老闆卻沒有趁機加價，謝柏倫說：「我們的心態不是賺到盡，更因要求高而對點心一直有堅持。」榮鈦行的出品，保鮮期一般只得9天，原來它們是冰鮮、非急凍食品，亦無添加防腐劑，吃得放心。

家鄉蓮藕餅($21.5/8件)，吃起來爽脆清甜，再混和豬肉及蝦肉，既腍滑又有咬口，於平底鑊煎至兩面金黃，即成美味又方便的家常菜。

採訪、攝影：《飲食男女》

榮鈦行

地址：九龍油塘高輝道17號油塘工業城A1座8樓20至21室

電話：2775 1377，2775 6663

營業時間：星期一至六7am-7pm，星期日休息

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