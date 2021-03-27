我們經常吃的烏頭魚，除了肉質油香，身上還有一樣寶，身價比烏頭本身還要矜貴，就是烏魚子，烏魚子由烏魚的卵曬成，是台灣的名物。優質的賣到過千元，所以又稱為烏金。為何烏頭如此便宜，但烏魚子可以賣到這麼貴呢？

因為不是所有烏頭都有足夠大的魚卵去製作烏魚子，烏魚是洄游性魚類，每年十二月就會由東海游到台灣的屏東海域產卵，產完卵很快就離開，捕漁期很短。為了生出健康的烏頭寶寶，烏頭魚會沿途吃很多多東西，條條都長到四五斤重，肚裏面的魚子亦會愈長愈大，充滿油脂及營養，這個時候捉來曬烏魚子，吃起來質感綿密帶溏心，外層有嚼勁，味道鹹香。

以前烏魚子只有野生，捕魚期短，產量有限，物以罕為貴，是矜貴食物，現在有養殖海烏頭，但是要生長到夠大的魚子，一般亦要養兩三年，時間及成本都很高，所以烏魚子賣如此貴，是有其道理。

採訪、攝影：《飲食男女》

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