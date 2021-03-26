經濟轉差，花錢更要精明。大圍位於屋邨的金凱小廚最近轉手，新老闆將茶餐廳轉型成多元化食店，早上至下午賣自家製點心，晚市則變身串燒火鍋放題，最平$178就食到即叫即炒的雞煲，任食逾30款火鍋配料，其中不乏安格斯牛、廣島蠔及原隻扇貝，無限時之餘，還可以任飲啤酒汽水，區內少見。

金凱小廚原是賣粉麵小炒的茶餐廳，接手的老闆Keith一直在沙田區經營平民價餐廳，經理Kenny有感大圍區少放題店，決定大手改革。餐廳每日凌晨2點起，就有師傅開始製作點心，每朝6時賣至下午2時，晚上則是雞煲串燒及火鍋放題，「我們每日會去備貨，於附近街市買雞件，預備當晚要用的貨量，所以食材都是，做幾多賣幾多，確保貨品的質素。」

火鍋湯底有五款可供選擇：花膠雞濃湯、超特濃沙嗲牛肉湯、胡椒豬肚雞煲、懷舊醉雞煲及四川麻辣湯，最熱門是沙嗲牛湯底，秘製沙嗲醬先炒香，再加入牛肉湯及牛腩汁製成，入口濃郁，花生醬味重，客人還可以任食沙嗲牛，只要搭配出前一丁，就是茶餐廳出品的沙嗲牛麵，不過牛肉偏腍身，略嫌沒有口感。

想食得滋補一點，可選花膠雞濃湯，花膠大塊足料，湯頭鮮味，膠質重。配料大約有30款，最推薦安格斯肩胛肉，牛味重，油花豐富，西班牙豬肉片新鮮爽脆，廣島蠔大大隻，入口肥美鮮味，最平的套餐可選四款串燒，有香草羊架、蒜蓉燒生蠔、牛油燒扇貝、鹽燒多春魚、燒日本番薯等20多款可供選擇，大圍街坊又多個開餐地點了。

金凱小廚

地址：大圍美田路30號美林邨熟食亭1-4號舖

電話：6730 8819

營業時間：星期一至日6am-10pm（火鍋放題時間5:30pm-10pm）

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

《香港經典小食》結集64款經典小食，訴說食物來源典故，披露獨門製作方法。即日起於各大書報攤有售，並於「你的優惠」網上獨家發售，按此立即購買。

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android